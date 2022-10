Puławy. Dziś jest tu las, a mają powstać bloki

Porozmawiają o kryzysie uchodźczym w Chatce Żaka

Fundacja Banina, która zrealizowała spektakl "Dworzec - rezygnacja" opowiadający o problemach uchodźców, zaprasza do Chatki Żaka (ul. Radziszewskiego 16) na spotkanie pod tytułem: "Co sztuka ma dziś do powiedzenia?". Wydarzenie odbędzie się 3 listopada o 18.30.