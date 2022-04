Taka będzie mediateka w Puławach. Książkomat, wrzutnia i cyfrowe karty

Puławską bibliotekę czeka technologiczna rewolucja. Równolegle z budową jej nowej siedziby, ruszyły zamówienia nowych urządzeń i oprogramowania, które znajdą się na wyposażeniu powstającego gmachu. Na liście oczekiwanego sprzętu znalazły się m.in. samoobsługowe wypożyczalnie, wrzutnia do samodzielnych zwrotów, książkomat oraz nowa multiwyszukiwarka z obsługą konta czytelnika.

– Mediateka będzie posiadała systemy, które pozwolą czytelnikom na większą samodzielność w wypożyczeniu zasobów. Umożliwią one np. bezobsługowe (lub z minimalną obsługą) wypożyczenie książki przy stanowiskach odczytujących kody cyfrowe umieszczone w książkach – mówi Łukasz Kołodziej, kierownik Wydziału Kultury, Promocji i Polityki Społecznej w puławskim Ratuszu.

Dzięki nowym urządzeniom, czytelnicy nie będą ograniczeni godzinami pracy biblioteki. – Książki będzie można wypożyczać i zwracać przez całą dobę. Dowolnego dnia, o dowolnej godzinie, będzie można odebrać książkę zamówioną przez internet lub zwrócić wcześniej wypożyczoną. Wystarczy posiadanie nowej karty bibliotecznej wyposażonej w chip – tłumaczy Eliza Sulima, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Puławach.

Ponadto, nowe wypożyczalnie w mediatece będą oferowały dwa selfchecki. To urządzenia do samodzielnego wypożyczania książek zabranych z półek - omijając w ten sposób kolejkę do stanowiska bibliotekarza.

Zmieni się także cyfrowa wyszukiwarka. Tę dotychczasową zastąpi wspomniana multiwyszukiwarka, która pozwoli w bardziej intuicyjny sposób poruszać się zarówno po zbiorach oferowanych w Puławach, jak i tych udostępnianych przez internetową czytelnię IBUK Libra oraz bibliotekę cyfrową Wolne Lektury.

Mediateka, według założeń, ma być czymś więcej, niż tradycyjną biblioteką. – Mam nadzieję, że stanie się ona nowym centrum aktywności lokalnej z odpowiednią ofertą kulturalną. Miejscem spędzania wolnego czasu i kreatywnej aktywności wielu pokoleń – mówi dyrektor Sulima.