Zmiany w puławskim szpitalu. Nowe stanowiska i nazwy działów

Gdy szpitalem w Puławach zarządzał dyrektor Piotr Rybak wystarczyło jedno stanowisko wicedyrektora (do spraw medycznych), które zajmował wtedy właśnie dr Marek Paździor. Od nowego roku to właśnie on kieruje szpitalem, łącząc tę administracyjną funkcję z pracą lekarza - ordynatora oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. W zarządzaniu placówką pomaga mu dwójką zastępców.

Nowym wicedyrektorem do spraw ekonomiczno-finansowych został Artur Paździor (zbieżność nazwisk). Pojawił się również nowy wicedyrektor do spraw administracyjno-technicznych w osobie Anny Kot. Utworzenie tego pierwszego stanowiska argumentowane jest "dynamicznym rozwojem szpitala mierzonego wartością kontraktu, sumą aktywów i liczbą zatrudnionych pracowników, co kreuje nowe wyzwanie dla procesów planistycznych". Drugie natomiast ma "ma na celu poprawę jakości świadczonych usług, optymalizacji procesów" itp.

Na dwoje zastępców pozwalał dotychczasowy statut SP ZOZ, ale ten w środę 26 marca, decyzją rady powiatu puławskiego, został on zmieniony. Nowy dokument zwiększa maksymalną liczbę wicedyrektorów do trzech, pozwalając na zatrudnienie w razie potrzeby także wicedyrektora do spraw medycznych. W związku z tym, że dyrektorem jest lekarz, tego rodzaju stanowisko najpewniej nie zostanie obsadzone.

Kolejną ze zmian jest utworzenie nowego działu organizacji i promocji, który ma zająć się merytorycznym nadzorem nad świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi "poza strukturą jednostki", czy prowadzeniem rejestru umów niedotyczących NFZ. Na jego czele stanie Magdalena Tarczyńska, obecnie w randze pełnomocnika do organizacji usług medycznych i merketingu.

Z kolei dawny Dział Finansów Płac przemianowano na Dział Księgowości, a Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi to teraz Dział Kadr i Płac. Ponadto dotychczasowy Dział Analiz Ekonomicznych i Kontroli Wewnętrznej to dzisiaj Dział Inwestycji i Projektów, który będzie podległa pod nowego wicedyrektora ekonomicznego. Ze struktury szpitala znika natomiast samodzielne stanowisko pełnomocnika do spraw procedur medycznych, pojawi się za to pełnomocnik do spraw dostępności.

- Większość z tych zmian ma charakter porządkujący i nie wynika ze wzrostu liczby pracowników zatrudnionych w dziale administracji. To konieczność związana z rozwojem całego SP ZOZ, zakresu działalności szpitala, liczby umów, projektów, inwestycji - podkreśla Magdalena Tarczyńska.