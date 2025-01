Autobus zawiezie na stację PKP. Ale skorzystają tylko pasażerowie pociągu relacji Lublin-Warszawa

Podsumowanie 2024: Do ślubu z Dziennikiem

Planujesz wymarzone wesele? Program "Do ślubu z Dziennikiem" to niezastąpiony przewodnik dla par, które chcą zorganizować niezapomniany dzień. Eksperci z różnych dziedzin – od mody, urody i dekoracji po logistykę i najnowsze trendy – dzielą się praktycznymi poradami oraz inspiracjami. Każdy odcinek to dawka wiedzy, która pomoże Ci przejść przez wszystkie etapy przygotowań z łatwością i pewnością. Śledź nowe odcinki w 2025 roku!