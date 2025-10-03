Nietrzeźwy senior za kierownicą. Okazało się że ma zakaz prowadzenia pojazdów

Do zdarzenia doszło wczoraj kilka minut przed godziną 15:00 w miejscowości Kolembrody w gminie Komarówka Podlaska. Patrol radzyńskiej drogówki zatrzymał Audi A6, które poruszało się bez wymaganego oświetlenia. Policjanci zauważyli też, że kierowca nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Podczas kontroli szybko wyszło na jaw, że 77-latek jest nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad 1 promil alkoholu w jego organizmie.

Jak ustalili mundurowi, mężczyzna posiadał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Audi trafiło więc na lawetę i odjechało na parking strzeżony, a kierowca został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu sąd może wymierzyć karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 77-latek musi liczyć się także z obowiązkiem zapłaty świadczenia pieniężnego w wysokości co najmniej 10 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Odpowie również za wykroczenia drogowe.