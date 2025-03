Prawie stracił 100 000 złotych. Pomogła pracownica banku

Zamojska klasa okręgowa. Czas sparingów dobiegł końca

Czas sparingów dobiegł końca, zaczęło się odliczanie do inauguracji rozgrywek. W jednych zespołach nastroje przed rundą wiosenną są bojowe, w innych z pewnością pojawiły się pewne objawy niepokoju. Nie zmienia to jednak faktu, że od najbliższego weekendu rozpocznie się weryfikacja zimowych przygotowań. Murowanym faworytem do awansu pozostaje Grom Różaniec