Nawet 2 lata więzienia za postrącane krzyże w okolicach Ryk

– Do zniszczenia trzech przydrożnych kapliczek w miejscowościach Stary Bazanów, Janisze oraz Oszczywilk w gminie Ryki doszło w listopadzie bieżącego roku. W kapliczkach zostały strącone krzyże – opisuje sprawę policja.

Zaczęto namierzać sprawcę. Policji udało się ustalić, że to 37-letni mieszkaniec gminy Ryki. Mężczyzna został zatrzymany.

Podczas przesłuchania przyznał się do winy, a policjanci dodają, że za znieważenie przedmiotów czci religijnej lub miejsc przeznaczonych do publicznego wykonywania obrzędów religijnych grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat.