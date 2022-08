Lubelskie. Ugodził nożem kompana od kieliszka. Poszło o kobietę

– Do zdarzenia doszło w czwartek po północy w Dęblinie – opisuje asp. szt. Agnieszka Marchlak z Komendy Powiatowej Policji w Rykach. – Z relacji pokrzywdzonego 35-latka wynika, że spożywał alkohol w jednym z mieszkań na terenie miasta razem ze znajomym i swoją konkubiną. W międzyczasie doszło do sprzeczki między mężczyznami, której motywem byłam zazdrość o konkubinę zgłaszającego. Jakiś czas po kłótni 35-latek został kilkakrotnie ugodzony nożem w brzuch i rękę przez 43-latka. Napastnik kierował do niego przy tym groźby zabójstwa. Pokrzywdzony następnie wybiegł z mieszkania i powiadomił policję.

Rannemu mężczyźnie została udzielona pomoc medyczna. – Na szczęście nie doznał poważnych obrażeń – przyznaje przedstawicielka ryckich policjantów. I dodaje: – W krótkim czasie dęblińscy policjanci zatrzymali sprawcę.

To 43-letni mieszkaniec Dęblina. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzuty.

– Sąd Rejonowy w Rykach zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy – dodaje Marchlak.

Mężczyzna był już w przeszłości notowany. Za usiłowania zabójstwa grozi mu kara do 25 lat więzienia.

Do aresztu trafi także zaatakowany i raniony przez 43-latka mężczyzna, który w chwili zdarzenia także był pijany.

– Jak się okazało dzień przed zdarzeniem, dokonał kradzieży alkoholu w jednym ze sklepów na terenie Dęblina – informuje rzeczniczka KPP w Rykach.

Zaraz tym zaatakował ochroniarzy w sklepie. Decyzją sądu 35-latek także najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Grozi mu nawet 15 lat pozbawienia wolności (bo za swój czyn będzie odpowiadać w warunkach recydywy).