Wypadek 40-latka na motocyklu crossowym

Do wypadku doszło w sobotnie popołudnie w Sobieszynie (powiat rycki). 40-letni mężczyzna, jadąc motocyklem typu cross, uderzył w drzewo.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, na leśnej drodze mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, przewrócił się i z impetem uderzył w drzewo. Z poważnymi obrażeniami nogi został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.
Policjanci z Ryk ustalają okoliczności zdarzenia. Motocyklista był trzeźwy, posiadał wymagane uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami i miał na głowie kask ochronny.