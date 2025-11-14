Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. piątek, 14 listopada 2025 r.
Serwisy tematyczne

ORLEN BASKET LIGA

Dzisiaj
11:11
Strona główna » Sport » Koszykówka » ORLEN BASKET LIGA

Wojciech Kamiński (PGE Start Lublin): Czas pokaże czy uda nam się wzmocnić

Autor: Zdjęcie autora Kamil Kozioł
Udostępnij 0 A A
(fot. Wojtek Szubartowski)

Rozmowa z Wojciechem Kamińskim, trenerem PGE Start Lublin

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
  • Jak pan oceni środowy mecz z Rilski Sportis?

– Najważniejsze jest zwycięstwo. Udało się tak rotować zawodnikami, że każdy zagrał mniej niż 30 minut. Tylko Jordan Wright zagrał więcej. Jemu to jednak było potrzebne, bo był w dołku i potrzebował pozytywnego bodźca. Trafił rzuty na zwycięstwo. To dla niego na pewno jest ważne i go podbuduje. Jest w dobrej formie fizycznej, ale mentalnie złapał dołek. Może to wina pogody czy faktu, że jest listopad? Trafił w końcówce ważne rzuty i z tego się bardzo cieszę.

  • W końcówce grał pan bez nominalnych rozgrywających. To wyraz niezadowolenia z ich postawy czy względy taktyczne?

– Taki ruch wynikał z przebiegu meczu. Goście po przerwie trafiali trójki i poszliśmy w obronę ze zmianami zawodników. W tym momencie nie potrzebowaliśmy małych zawodników, tylko graczy, którzy mogą grać zarówno pod koszem, jak i na obwodzie. Oczywiście, mam trochę uwag do naszej gry i to nie tylko rozgrywających. Prowadzimy wysoko, a my zaczynamy wyrzucać piłkę po autach. Robimy straty, bo chcemy zagrać spektakularnie. Nie musimy grać spektakularnie, ale skutecznie. Strat mamy dużo w tym sezonie i każda kolejna nie jest nam potrzebna.

  • W sobotę o godz. 12.30 w hali Globus podejmiecie Zastal Zielona Góra...

– Teraz najważniejszy jest odpoczynek. Przed nami arcyważne spotkanie z Zastalem. Rywal wystartował trochę poniżej własnych oczekiwań. Mają wartościowych zawodników, ale ta jakoś nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w wynikach. Pewnie ta maszynka, w którymś momencie zaskoczy, ale niech to będzie już po meczu z nami.

  • Nietypowa pora spotkania przeszkadza w przygotowaniach?

– I tak dobrze, że jest sobota, bo w pierwszym terminarzu ten mecz miał być w piątek. Czasu jest mało, ale mamy młody zespół, więc regeneracja przebiega trochę szybciej.

  • Czy możemy spodziewać się wzmocnień w zespole?

– Są rozmowy, ale to jest okres, w którym trudno pozyskać wartościowego zawodnika. Dobrze, żeby to był koszykarz, którego włożymy do zespołu i będzie od razu grał. Proszę pamiętać, ze nie mamy czasu na treningi. Tak jak teraz mieliśmy dwa treningi i gramy z Rilskim. Na każdych zajęciach staram się coś zrobić, ale na wprowadzenie zawodnika do zespołu trzeba dwóch czy trzech tygodni. Będziemy starać się kogoś dołożyć jeszcze przed okienkiem na reprezentację. Wtedy będzie miał czas, aby się wdrożyć w zespół. Czy uda się kogokolwiek sprowadzić? To czas pokaże. Były dwa czy trzy przypadki, kiedy rozmowy były zaawansowane, ale na końcu zawsze coś stawało na przeszkodzie.

  • W mediach przewijały się nazwiska Michała Sokołowskiego czy Liama O’Reily. Coś jest na rzeczy?

– Z Michałem nic nie jest na rzeczy, bo ten temat był dawno. Rozmawiamy z kilkoma zawodnikami, również ze znajomymi z Lublina. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie przekazać żadnych konkretów.

Dziś mecz Polska - Holandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dziś mecz Polska - Holandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Siatkarska niedziela: Skra zawita do Chełma, Bogdanka LUK kontra niepokonana Asseco Resovia

Siatkarska niedziela: Skra zawita do Chełma, Bogdanka LUK kontra niepokonana Asseco Resovia

PGE MKS El-Volt musi odrobić w sobotę pięć bramek straty z pierwszego meczu

Do Lubina po marzenia. PGE MKS El-Volt zagra w sobotę rewanż z Zagłębiem

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Orlen Basket Liga PGE Start Lublin

Pozostałe informacje

Jak pierwsze 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego wypada na tle poprzedników?

Jak pierwsze 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego wypada na tle poprzedników?

Sto dni prezydentury Karola Nawrockiego minęło pod znakiem intensywnej pracy legislacyjnej i rekordowej liczby wet. Nowy prezydent podpisał 70 ustaw, 13 zawetował i odbył 11 zagranicznych wizyt — więcej niż część jego poprzedników w tym samym czasie.
AZS AWF Biała Podlaska wygrał ostatnio w Kielcach

Padwa z wizytą w Łodzi, AZS AWF Biała Podlaska podejmie Śląsk Wrocław

W sobotę KPR Padwa Zamość wystąpi na boisku Grot Blachy Pruszyński Anilany Łódź. AZS AWF Biała Podlaska podejmie za to Śląsk Wrocław.
GIS ostrzega: nie spożywaj tych produktów, zwróć je do sklepu

GIS ostrzega: nie spożywaj tych produktów, zwróć je do sklepu

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczeństwem spożycia produktów spożywczych. Należy niezwłocznie zwrócić je do sklepu.

PZL Leonardo Avia jedzie do spadkowicza z Nysy

PZL Leonardo Avia jedzie do spadkowicza z Nysy

Wyjazdowym przeciwnikiem PZL Leonardo Avii Świdnik będzie w sobotę Stal Nysa. Początek spotkania o godz. 18.
Wielki Bu spędzi najbliższe miesiące w areszcie? Tego chce prokuratura

Wielki Bu spędzi najbliższe miesiące w areszcie? Tego chce prokuratura

Lubelska prokuratura wystąpiła do sądu o przedłużenie tymczasowego aresztowania Patryka M., znanego jako „Wielki Bu”. Mężczyzna jest podejrzany m.in. o udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się produkcją i handlem narkotykami. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
Ruszają darmowe szkolenia z bezpieczeństwa – pierwsze za tydzień

Ruszają darmowe szkolenia z bezpieczeństwa – pierwsze za tydzień

Lublin chce przeszkolić swoich mieszkańców z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W tym celu rozpoczynają się darmowe szkolenia. Pierwsze już za tydzień w Domu Kultury LSM.

Wojciech Kamiński (PGE Start Lublin): Czas pokaże czy uda nam się wzmocnić

Wojciech Kamiński (PGE Start Lublin): Czas pokaże czy uda nam się wzmocnić

Rozmowa z Wojciechem Kamińskim, trenerem PGE Start Lublin
Neba: świadoma pielęgnacja tatuażu zaczyna się w koszyku - wiedz, co wybierasz

Neba: świadoma pielęgnacja tatuażu zaczyna się w koszyku - wiedz, co wybierasz

Tatuaż to inwestycja, pamiątka, element tożsamości. Jego piękno i wyrazistość zależą nie tylko od pracy artysty, ale także od świadomej pielęgnacji, która zaczyna się już w momencie wyboru kosmetyków. Polska marka kosmetyków do tatuażu Neba podkreśla: to, co trafia na naszą skórę, decyduje o komforcie gojenia i wyglądzie tatuażu na lata.
Szaro buro i ponuro. Jaki weekend nas czeka?
film

Szaro buro i ponuro. Jaki weekend nas czeka?

Jaka pogoda czeka na nas w nadchodzący weekend? O tym opowie Gabriela Szewczyk.

Przygotowanie na przerwy w dostawie prądu: jak systemy magazynowania energii utrzymują działanie domów podczas awarii sieci

Przygotowanie na przerwy w dostawie prądu: jak systemy magazynowania energii utrzymują działanie domów podczas awarii sieci

Wraz ze wzrostem częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych i starzeniem się sieci elektroenergetycznych w całej Europie, przerwy w dostawie prądu przestają być rzadkimi niedogodnościami – stają się rosnącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i komfortu domów. Właściciele nieruchomości coraz częściej szukają niezawodnych sposobów na utrzymanie zasilania podczas awarii oraz na zmniejszenie zależności od sieci.
Prawie nikt nie zna dzielnicowego, ale czują się bezpiecznie. Lubelski Lider Bezpieczeństwa sprawdził os. Mickiewicza

Prawie nikt nie zna dzielnicowego, ale czują się bezpiecznie. Lubelski Lider Bezpieczeństwa sprawdził os. Mickiewicza

Czy na osiedlu Adama Mickiewicza jest bezpiecznie? Sprawdził to Lubelski Lider Bezpieczeństwa, Arkadiusz Szczepański.

PGE MKS El-Volt musi odrobić w sobotę pięć bramek straty z pierwszego meczu

Do Lubina po marzenia. PGE MKS El-Volt zagra w sobotę rewanż z Zagłębiem

W sobotę o godz. 18.30 w Lubinie PGE MKS El-Volt zagra z KGHM MKS Zagłębiem o awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej. W dużo lepszej sytuacji są jednak „Miedziowie”, które wygrały pierwszy mecz różnicą pięciu bramek
Lublin zyska 388 mieszkań na wynajem. Dopłaty do czynszu zrobią różnicę

Lublin zyska 388 mieszkań na wynajem. Dopłaty do czynszu zrobią różnicę

Wiosną przyszłego roku w rejonie ul. Krochmalnej w Lublinie mają zostać oddane do użytku 388 nowych mieszkań na wynajem. Inwestycję realizuje PFR Nieruchomości, a przyszli najemcy – jeśli spełnią kryteria – będą mogli liczyć na dopłaty do czynszu sięgające 800 zł miesięcznie.
Siatkarska niedziela: Skra zawita do Chełma, Bogdanka LUK kontra niepokonana Asseco Resovia

Siatkarska niedziela: Skra zawita do Chełma, Bogdanka LUK kontra niepokonana Asseco Resovia

Zanosi się na bardzo ciekawą niedzielę z siatkówką. O godz. 14.45 Bogdanka LUK Lublin podejmie w hali Globus niepokonaną Asseco Resovię. Z kolei o 17.30 InPost ChKS Chełm zagra u siebie z najbardziej utytułowaną polską drużyną – PGE GiEK Skrą Bełchatów.
Zamiast chronić, mogą szkodzić. Lublin: 140 litrów nielegalnych pestycydów zatrzymanych

Zamiast chronić, mogą szkodzić. Lublin: 140 litrów nielegalnych pestycydów zatrzymanych

Ponad 140 litrów nielegalnych pestycydów udało się zabezpieczyć funkcjonariuszom lubelskiej Służby Celno-Skarbowej. Większość środków ochrony roślin pochodziła z niewiadomego źródła i mogła stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.
ORLEN BASKET LIGA MĘŻCZYZN
7. KOLEJKA

Wyniki:

Icon Sea Czarni Słupsk - Miasto Szkła Krosno 85:81
Górnik Zamek Książ Wałbrzych - GTK Gliwice 90:81
Śląsk Wrocław - King Szczecin 80:83
Anwil Włocławek - PGE Start Lublin 90:81
Trefl Sopot - AMW Arka Gdynia 83:85
Dziki Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza 96:93
Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa 71:88
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp.

Tabela:

1. Legia 6 12 525:446
2. Trefl 6 11 548:469
3. King 6 11 507:479
4. Czarni Słupsk 6 10 542:497
5. Górnik 6 10 479:482
6. Arka 6 10 506:522
7. Anwil 6 9 537:499
8. Śląsk 6 9 523:495
9. Dziki 6 9 518:496
10. Zielona Góra 6 8 459:463
11. Dąbrowa G. 6 8 495:514
12. Start 6 8 469:535
13. Krosno 6 7 494:525
14. Gliwice 6 7 436:541
15. Toruń 5 6 406:441
16. Ostrów Wlkp. 5 6 412:452

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 