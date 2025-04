Do zdarzenia doszło w miejscowości Gardzienice Pierwsze w powiecie świdnickim przed godziną 8 rano. Na drodze W-837 doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowych - Dacii, Seata i Forda. W wyniku wypadku na miejscu zginęła pasażerka Seata. Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierujący Seatem i Fordem trafili do szpitala.

- W miejscu zdarzenia pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Droga jest całkowicie zablokowana, funkcjonariusze kierują na objazdy - informuje podkomisarz Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego KWP w Lublinie.

Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.

Ofiarą jest 76-letnia kobieta. Według ustaleń policji, do wypadku doszło gdy wyjeżdżający z posesji kierowca Dacii nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Fordem. Wtedy kierowca Forda chcąc uniknąć zderzenia, zjechał na przeciwległy pas i doprowadził do zderzenia czołowego z jadącym z naprzeciwka Seatem.