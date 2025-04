Napadli i zrabowali pół miliona złotych. Grozi im 15 lat więzienia

Cała sytuacja rozegrała się na początku roku w powiecie tomaszowskim. Gdy mieszkaniec powiatu wracał do domu i zatrzymał się przed swoją posesją, do jego samochodu podszedł mężczyzna w kominiarce, który otworzył drzwi kierowcy i zażądał pieniędzy.

– Kiedy pokrzywdzony odmówił, napastnik uderzył go przedmiotem przypominającym broń, a następnie wyciągnął go z samochodu, rzucił na jezdnię i odjechał pojazdem, w którym znajdowały się pieniądze w kwocie około pół miliona złotych – relacjonuje młodszy aspirant Aneta Brzykcy.

Jeszcze tego samego dnia policjanci odnaleźli skradzione auto. Sprawców namierzyli jednak dopiero po trzech miesiącach ciężkiej pracy i zbierania materiału dowodowego. Jak się okazało, przestępcy po kradzieży wyjechali do Niemiec z przywłaszczonymi pieniędzmi. Mowa o 39-latku i jego 52-letniej żonie.

Sprawcy rozboju zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie przyznali się do zarzutów. 39-latek stwierdził, że napad planował już pół roku wcześniej. Para, na wniosek policji i prokuratury, została tymczasowo aresztowana. Grozi im do 15 lat więzienia.