– Zarówno w samym mieście jak i bezpośredniej okolicy mamy bardzo dużo szlaków i ścieżek rowerowych. Sukcesywnie inwestujemy w kolejne. Dla przykładu przy okazji budowy ulicy Wspólnej powstaje kolejne 1,5 kilometra trasy rowerowej – wymienia Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy, rowerowe walory swojego miasta. – Nie dziwi więc fakt, że jazda na rowerze to jedna z najpopularniejszych aktywności wśród mieszkańców Włodawy, szczególnie gdy daje możliwość rywalizacji z innymi cyklistami. W tym roku postanowiliśmy jednak dołączyć do rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski 2025, aby wszyscy mieszkańcy i przyjaciele Włodawy mogli wziąć aktywny udział w tym współzawodnictwie. Co ważne, przejazdy na rzecz naszego miasta mogą odbywać się w dowolnym miejscu na świecie.

Udział Włodawy w rywalizacji to nie tylko szansa na zdobycie prestiżowego tytułu, ale przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia i integracja lokalnej społeczności. Aby wziąć udział w rywalizacji, należy zainstalować na swoim smartfonie darmową aplikację Aktywne Miasta. To za jej pomocą rejestrowane będą wszystkie przejazdy rowerowe, które następnie zostaną przeliczone na punkty dla Włodawy. Aplikacja jest intuicyjna i łatwa w obsłudze, co umożliwia udział zarówno doświadczonym rowerzystom, jak i amatorom.

W walce o tytuł Rowerowej Stolicy Polski 2025 osobno klasyfikowane są miasta prezydenckie oraz gminy. Klasyfikacja opiera się na przeliczniku punktowym: liczba przejechanych kilometrów jest dzielona przez liczbę mieszkańców. Taki system pozwala sprawiedliwie ocenić zaangażowanie każdej społeczności.

Już 21 marca 2025 roku rozpocznie się oficjalny trening poprzedzający główną rywalizację. Okres ten, trwający do 21 maja, ma na celu przygotowanie uczestników do czerwcowych zmagań.

Właściwa rywalizacja to czerwiec. Przez cały miesiąc mieszkańcy Włodawy będą mieli okazję kręcić kilometry dla swojego miasta, rywalizując z innymi samorządami z całej Polski. Im więcej przejechanych kilometrów, tym większa szansa na zdobycie tytułu Rowerowej Stolicy Polski.

W ramach współzawodnictwa prowadzona będzie również ogólna klasyfikacja indywidualna. Dodatkowo, dla najbardziej aktywnych mieszkańców Włodawy, którzy przejadą najwięcej kilometrów przewidziane są nagrody.

– Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców Włodawy do aktywnego udziału w treningach oraz czerwcowej rywalizacji. Każdy przejechany kilometr ma znaczenie i przybliża nasze miasto do zdobycia tytułu Rowerowej Stolicy Polski 2025. Pokażmy wspólnie, że Włodawa to miasto przyjazne rowerzystom! – dodaje W. Muszyński.