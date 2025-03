Mnóstwo jedzenia dla potrzebujących. PCK nakarmi 600 mieszkańców małej wioski

Pomoc zorganizowana została w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Pierwszy transport ruszył w piątek.

Wysłano go do Stowarzyszenia „Wsi Rogów”, które od lat zajmuje się dystrybucją paczek żywnościowych dla osób w trudnej sytuacji życiowej na terenie gminy Grabowiec w powiecie zamojskim. Teraz we wsi Rogów żywność ma być wydana wielodzietnym rodzinom, seniorom, niepełnosprawnym, w sumie ponad 600 osobom.

– W transportowanej w piątek żywności znalazły się artykuły, które zostały dostarczone do magazynu PCK w Lublinie przez producentów w ostatnich dwóch tygodniach. Wśród nich są: makaron jajeczny, mleko UHT, ser podpuszczkowy, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szprot w oleju, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, kawa zbożowa – wylicza Katarzyna Nastaj, specjalista ds. komunikacji Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Zapowiada, że to nie jest koniec I zaprasza do współpracy. Program ma być realizoany na terenie całej Lubelszczyzny, gdzie systematycznie powiększa się sieć Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL).

– Współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi, które na co dzień działają na rzecz lokalnych społeczności. Naszym celem jest nie tylko zapewnienie podstawowych potrzeb żywnościowych osobom najbardziej potrzebującym, ale także mobilizacja do działania, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja osób zagrożonych marginalizacją – podkreśla Nastaj.