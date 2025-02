„Nie dobijajmy lokalnych przedsiębiorców”. Kolejny market w mieście nie powstanie

Podczas poniedziałkowej sesji radni Zamościa procedowali pięć uchwał dotyczących zmian w planach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cztery razy byli na „tak”. Ale jedna z propozycji wywołała dyskusję i ostatecznie spotkała się ze sprzeciwem, mimo iż wcześniej komisje zaopiniowały ją pozytywnie.

Chodzi o teren położony między ulicami Lubelską, Szwedzką, Dwernickiego i Brzozową. Obowiązujący plan przewidywał tam zabudowę mieszkaniową, a po zaproponowanej zmianie dopuszczona miałaby by być funkca usługowa budynków.

Podczas sesji okazało się, że chodzi po prostu o fakt, że budową w tym miejscu zainteresowana jest sieć marketów Aldi.

– Czy my chcemy dzisiaj naprawdę tych wszystkich przedsiębiorców z ulicy Szwedzkiej, gdzie już funkcjonują mniejsze sklepy, skazać na to, że oni znikną? To może być kwestia kilku miesięcy, może roku, że oni nie wytrzymają konkurencji z kolejnym dyskontem – rozpoczął dyskusję Piotr Błażewicz, przewodniczący RM Zamość.

Przypomniał, że w niedalekiej okolicy już działają centra handlowe z dużymi sklepami. Argumentował, że miejsca pracy, które mogłyby dzięki kolejnemu marketowi powstać nie są warte tego, by zniszczyć małe sklepiki. – My nie ułatwiliśmy przedsiębiorcom życia w tym roku, więc może już ich nie dobijajmy – zwrócił się do radnych, apelując o odrzucenie uchwały.

– Rzeczywiście na komisjach nie do końca mieliśmy wiedzę, nie do końca się zastanowiliśmy. Również uważam, że nie powinien tam powstać sklep wielkopowierzchniowy – przyznał Grzegorz Podgórski.

Popracia dla głosu Błażewicza udzieliła również Katarzyna Szargało-Szkałuba. – Uważam, że powinniśmy wspierać lokalnych przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy od lat, którzy są naszymi sąsiadami – stwierdziła.

Tę opinię podtrzymali również inni radni. Ostatecznie uchwała z propozycją zmiany planu została odrzucona.