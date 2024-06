Schronisko nie dostało imienia, ale jest już nowa kierownik

Motor Lublin pozyska pomocnika, który dwa lata temu kosztował ponad milion euro?

Kolejny dzień i kolejne plotki odnośnie transferów do beniaminka PKO BP Ekstraklasy z Lublina. Krzysztof Kubica na dniach ma zostać nowym piłkarzem Motoru. 24-letni pomocnik ostatnio nie pograł za wiele we włoskim Benevento. Według portalu meczyki.pl sprawa powrotu piłkarza do Polski jest przesądzona.