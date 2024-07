Sklepowy złodziej wpadł, gdy otwierał paczkę orzeszków. Chciał to zwalić na brata bliźniaka

Działo się to w jednym z dużych sklepów w Zamościu. Policję wezwano po tym, gdy odkryto kradzież.

Wcześniej pewien mężczyzna przechadzał się między półkami w markecie. Brał z nich to, na co miał ochotę i podjadał. Puste opakowania odkładał na regały. Wszystko to nagrał monitoring, a gdy jedna z ekspedientek zauważyła, że nieuczciwy klient otwiera paczkę orzeszków, zwróciła mu uwagę. Wówczas mężczyzna uciekł, nie płacąc za nic.