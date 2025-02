Walentynki w ZOO. Pary wchodzą na jeden bilet

Ta promocja, której patronuje prezydent miasta, została zaplanowana na piątek i sobotę w przyszłym tygodniu (14-15 lutego).

„Zniżka dotyczy nie tylko par, które zakochały się w sobie niedawno, ale i tych, które mogą pochwalić się dłuższym stażem…” – czytamy w ogłoszeniu.

Doprecyzowaliśmy tę kwestię. Jak nas zapewnił Grzegorz Garbuz, dyrektor ogrodu zoologicznego w Zamościu na jeden bilet będą mogli wejść chłopak z dziewczyną, narzeczeni, małżonkowie, ale również rodzic z dzieckiem, czy po prostu bliscy znajomi, np. dwóch kolegów albo dwie koleżanki.

Jedynym warunkiem skorzystania z walentynkowej oferty jest zakup biletu w dniu wydarzenia przy wejściu do ZOO. Co ważne, wejściówka będzie honorowana tylko w tym konkretnym dniu. Zarówno 14, jak i 15 lutego kasa będzie czynna od godz. 9 do 15.

Przypomnijmy, że zimą ogród jest otwarty dla zwiedzających krócej, niż w innych porach roku, czyli do godz. 15. Normalny bilet wstępu kosztuje natomiast 45 zł.