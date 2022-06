Krasnobrodzki zalew, który kilka lat temu został znacząco przebudowany jest od lat miejsce przyciągającym latem najwięcej plażowiczów. Nad wodą jest mnóstwo miejsca do rozłożenia koca czy leżaka, a wokół tyle atrakcji, że można tam spędzić cały dzień.

Są tu liczne restaurcje, kawiarnie i jadłodajnie z domowymi obiadami, kramy i kramiki z pamiątkami, dmuchańcami i zabawkami, budki z lodami, goframi, napojami. Jest mnóstwo wypożyczalni i gokartów, i rowerów wodnych. Także wokół samego zalewu nie brakuje kwater z miejscami noclegowymi.

Co ważne, już od soboty, czyli pierwszego dnia wakacji bezpieczeństwa kąpiących się strzegą w Krasnobrodzie ratownicy WOPR. Robią to nie tylko z lądu, ale również z wody, bo mają do dyspozycji łódź.