Zamość. Jutro, na mikołajki, lodowisko i basen gratis

Zabawa na lodowisku zacznie się o godz. 17 i potrwa do 19. Muzykę ma serwować DJ-Pex, a dla mniejszych i większych fanów łyżew przygotowane zostaną animacje i konkurencje sportowe. W tym czasie wstęp na ślizgawkę będzie darmowy.

W innych godzinach (od 9 do 21 z przerwą techniczną między 14 a 15) i przez cały sezon trzeba już kupować bilety. A w tym roku są sporo droższe, niż w poprzednim. Ulgowe podrożały z 7 do 10 zł, a normalne z 14 do 20.

Zamojski Ośrodek Sportu i Rekreacji mikołajkową imprezę przygotowuje również na basenie. Tutaj ze specjalnych atrakcji będzie można skorzystać w godz. 18-20 (wejście w tym czasie również gratis).