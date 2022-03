Do ukraińskich szpitali z Lublina pojedzie pomoc medyczna. Sprawdź jak wesprzeć akcje

– Na razie nie mamy problemu z brakiem medyków, szpital nie jest jeszcze przepełniony. Ale w bliskiej przyszłości spodziewamy się, że będziemy potrzebować więcej ludzi do pracy – mówi nam lekarz, który pracuje w jednym ze szpitali we Lwowie. Ze względów bezpieczeństwa prosił o anonimowość. Dodał, że na razie we Lwowie, w porównaniu do innych miast, jest dość bezpiecznie.

Szpital potrzebuje jednak wsparcia w postaci środków medycznych. Taką zbiórkę organizuje Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny.

Pierwszy transport do Lwowa ma zostać wysłany jeszcze w tym tygodniu.

– Potrzebne są między innymi materiały i sprzęt medyczny, bielizna medyczna, ale też na przykład agregaty prądotwórcze. Takie środki przyjmowane są w punkcie zbiórki przy ul. Nałęczowskiej 14 w Lublinie. Można też nas wesprzeć wpłatami w złotówkach lub euro na uruchomione przez nas konta – mówi Paweł Majsiak, prezes Fundacji. – Zorganizujemy tyle transportów, ile będzie trzeba. Chcemy, żeby pierwszy wyruszył jeszcze w tym tygodniu. Organizujemy to we współpracy z organizacjami humanitarnymi, które dostarczają takie rzeczy na miejsce.

* Wpłaty w złotówkach: 75 1020 3176 0000 5102 0203 0088

* wpłaty w euro: IBAN PL 22 1020 3176 0000 5302 0291 8688.

Lubelska fundacja Help for You, która pomaga cudzoziemcom, organizuje zbiórkę środków medycznych i leków dla ukraińskiego szpitala w Równym.

– Szpital skontaktował się bezpośrednio z naszą fundacją z prośbą o wsparcie medyczne. Potrzebują pilnie środków medycznych między innymi bandaży, opatrunków, toreb medycznych, narzędzi chirurgicznych, opatrunków, środków dezynfekcyjnych, termometrów, rękawiczek, strzykawek oraz leków między innymi przeciwbólowych, przeciwskurczowych, przeciwcukrzycowych – wylicza Beata Krzyszczak z Fundacji Help for You. – Skierowaliśmy już prośbę o wsparcie naszej zbiórki do wszystkich szpitali z województwa lubelskiego i aptek, bo tego typu środki muszą pochodzić ze sprawdzonych źródeł. Mamy już odzew od lekarzy, którzy chcą pomóc. Organizujemy bezpośredni transport tych środków do szpitala.

Transport ma być wysłany jeszcze w tym tygodniu. Magazyn fundacji działa przy ul. Mełgiewskiej 32a w Lublinie. To stamtąd środki zostaną przetransportowane do Równego.

Można też wpłacać darowizny na konto Fundacji: PL 33 1050 1953 1000 0090 3159 8379 SWIFT - INGBPPLPW (w tytule przelewu: darowizna).

* Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: 793 306 206.

Pomoc dla kolejnych szpitali organizuje także Polska Misja Medyczna. Pilnego wsparcia potrzebują placówki z Kijowa, gdzie sytuacja jest bardzo trudna. Jeszcze w tym tygodniu planowany jest transport do trzech szpitali, w tym neonatologicznego.

– Pracujemy nad zagwarantowaniem specjalistycznej pomocy medycznej dla neonatologicznego szpitala w Kijowie, który prowadzi intensywną terapię noworodka. To nasz priorytet. Ten szpital nie został zbombardowany w ostatnich walkach, ale nie mają jak zdobyć materiałów do jego funkcjonowania – tłumaczy Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej. – W Kijowie brakuje już produktów ratujących życie, dlatego niezbędna jest pilna pomoc z Polski. Cały czas potrzebne są środki opatrunkowe do zabezpieczania ran i oparzeń, worki na krew, szyny Kramera i nosze.

Organizacja nawiązała już współpracę z międzynarodową firmą, która zapewni transport na terenie Polski i całej Ukrainy. Pozwoli to przyspieszyć prowadzenie akcji pomocy humanitarnej oraz zwiększenie ilości przesyłanych produktów.