Krwi jak na lekarstwo. Brakuje szczególnie dwóch grup

Oddawanie krwi to jeden z najprostszych sposobów na ratowanie ludzkiego życia. Każda donacja wspiera pacjentów po operacjach, ofiary wypadków oraz osoby walczące z chorobami krwi i nowotworami. To jedyna szansa na ich leczenie, ponieważ krwi nie da się wyprodukować w laboratorium.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Lublinie apeluje o regularne oddawanie krwi. W wakacje banki krwi pustoszeją, a obecnie szczególnie brakuje grup: A Rh- i 0 Rh-.

Gdzie oddać krew w woj. lubelskim? Lista punktów i mobilnych akcji

Poza główną bazą w Lublinie, RCKiK prowadzi oddziały terenowe w:

Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i Zamościu.

Dodatkowo w mniejszych miejscowościach pojawiają się mobilne punkty poboru – specjalne krwiobusy.

Harmonogram akcji krwiodawstwa – październik 2025

07.10.2025 (wtorek) HRUBIESZÓW, Dom Kultury, ul. 3-go Maja 7, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 9.00-12.00

07.10.2025 (wtorek) KRAŚNIK, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Urzędowska 10, ambulans, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.30

07.10.2025 (wtorek) ŁĘCZNA, ZS im. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Bogdanowicza 9, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.30

08.10.2025 (środa) LUBLIN, Centrum Symulacji Medycznej, Chodźki 4, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00

09.10.2025 (czwartek) RADZYŃ PODLASKI, Pałac Potockich, ul. Zamkowa 1, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.00

10.10.2025 (piątek) KRAŚNIK, ZS nr 2, ul. Sikorskiego 25, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00

11.10.2025 (sobota) JANÓW PODLASKI, na rynku za stacją paliw Orlen, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00

12.10.2025 (niedziela) DZWOLA, Remiza OSP, Dzwola 121A, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00

12.10.2025 (niedziela) FAJSŁAWICE, Urząd Gminy, Fajsławice 107, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00

12.10.2025 (niedziela) FIRLEJ, plac przy Urzędzie Gminy, ul Rynek 1, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00

12.10.2025 (niedziela) ŁUKOWA , Remiza OSP, Łukowa 569A, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 9.00-12.30

Kto może oddać krew? Warunki dla krwiodawców

Aby zostać krwiodawcą, należy spełnić kilka podstawowych wymagań:

wiek: 18–60 lat ,

waga: min. 50 kg ,

brak chorób przewlekłych (np. cukrzyca, astma, choroby tarczycy),

brak infekcji i objawów alergii,

nieprzyjmowanie na stałe leków,

brak tatuażu, piercingu czy operacji w ostatnich 6 miesiącach,

brak spożycia alkoholu w ciągu ostatnich 48 h,

kobiety: zakaz oddawania krwi w trakcie menstruacji i do 3 dni po jej zakończeniu.

Przed pobraniem krwi każdy dawca przechodzi wywiad lekarski i podstawowe badania.

Jak przygotować się do oddania krwi?

Dobrze się wyspać i wypocząć.

Zjeść lekkie śniadanie (nabiał, owoce, chude mięso, miód, ryż).

Wypić minimum 2 litry płynów (woda, herbata, soki).

Unikać tłustych i ciężkostrawnych posiłków.

Dlaczego warto oddawać krew?

Jedna donacja może uratować nawet trzy ludzkie życia .

Krwiodawcy otrzymują pakiet żywnościowy - mogą się w nim znaleźć czekolady, masło orzechowe lub produkty bogate w białko .

Przysługuje także dzień wolny od pracy lub szkoły.

Oddawanie krwi to prosty gest solidarności i wsparcia, który nic nie kosztuje, a ma ogromne znaczenie dla pacjentów.

Jeśli mieszkasz w Lublinie lub woj. lubelskim i spełniasz wymagania zdrowotne – odwiedź najbliższy punkt RCKiK albo mobilny krwiobus. Dołącz do grona honorowych dawców krwi i pomóż tym, którzy najbardziej tego potrzebują.