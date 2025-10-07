Krwi jak na lekarstwo. Brakuje szczególnie dwóch grup

W lubelskich szpitalach znów brakuje krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje o pomoc i przypomina: każda donacja może uratować czyjeś życie. W najbliższych dniach krwiobusy pojawią się w kilkunastu miejscowościach regionu, m.in. w Kraśniku, Hrubieszowie, Łęcznej i Radzyniu Podlaskim.
Oddawanie krwi to jeden z najprostszych sposobów na ratowanie ludzkiego życia. Każda donacja wspiera pacjentów po operacjach, ofiary wypadków oraz osoby walczące z chorobami krwi i nowotworami. To jedyna szansa na ich leczenie, ponieważ krwi nie da się wyprodukować w laboratorium.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Lublinie apeluje o regularne oddawanie krwi. W wakacje banki krwi pustoszeją, a obecnie szczególnie brakuje grup: A Rh- i 0 Rh-.
Gdzie oddać krew w woj. lubelskim? Lista punktów i mobilnych akcji
Poza główną bazą w Lublinie, RCKiK prowadzi oddziały terenowe w:
Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i Zamościu.
Dodatkowo w mniejszych miejscowościach pojawiają się mobilne punkty poboru – specjalne krwiobusy.
Harmonogram akcji krwiodawstwa – październik 2025
- 07.10.2025 (wtorek) HRUBIESZÓW, Dom Kultury, ul. 3-go Maja 7, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 9.00-12.00
- 07.10.2025 (wtorek) KRAŚNIK, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Urzędowska 10, ambulans, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.30
- 07.10.2025 (wtorek) ŁĘCZNA, ZS im. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Bogdanowicza 9, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.30
- 08.10.2025 (środa) LUBLIN, Centrum Symulacji Medycznej, Chodźki 4, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
- 09.10.2025 (czwartek) RADZYŃ PODLASKI, Pałac Potockich, ul. Zamkowa 1, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.00
- 10.10.2025 (piątek) KRAŚNIK, ZS nr 2, ul. Sikorskiego 25, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
- 11.10.2025 (sobota) JANÓW PODLASKI, na rynku za stacją paliw Orlen, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
- 12.10.2025 (niedziela) DZWOLA, Remiza OSP, Dzwola 121A, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
- 12.10.2025 (niedziela) FAJSŁAWICE, Urząd Gminy, Fajsławice 107, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
- 12.10.2025 (niedziela) FIRLEJ, plac przy Urzędzie Gminy, ul Rynek 1, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
- 12.10.2025 (niedziela) ŁUKOWA , Remiza OSP, Łukowa 569A, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 9.00-12.30
Kto może oddać krew? Warunki dla krwiodawców
Aby zostać krwiodawcą, należy spełnić kilka podstawowych wymagań:
-
wiek: 18–60 lat,
-
waga: min. 50 kg,
-
brak chorób przewlekłych (np. cukrzyca, astma, choroby tarczycy),
-
brak infekcji i objawów alergii,
-
nieprzyjmowanie na stałe leków,
-
brak tatuażu, piercingu czy operacji w ostatnich 6 miesiącach,
-
brak spożycia alkoholu w ciągu ostatnich 48 h,
-
kobiety: zakaz oddawania krwi w trakcie menstruacji i do 3 dni po jej zakończeniu.
Przed pobraniem krwi każdy dawca przechodzi wywiad lekarski i podstawowe badania.
Jak przygotować się do oddania krwi?
- Dobrze się wyspać i wypocząć.
- Zjeść lekkie śniadanie (nabiał, owoce, chude mięso, miód, ryż).
- Wypić minimum 2 litry płynów (woda, herbata, soki).
- Unikać tłustych i ciężkostrawnych posiłków.
Dlaczego warto oddawać krew?
-
Jedna donacja może uratować nawet trzy ludzkie życia.
-
Krwiodawcy otrzymują pakiet żywnościowy - mogą się w nim znaleźć czekolady, masło orzechowe lub produkty bogate w białko.
-
Przysługuje także dzień wolny od pracy lub szkoły.
Oddawanie krwi to prosty gest solidarności i wsparcia, który nic nie kosztuje, a ma ogromne znaczenie dla pacjentów.
Jeśli mieszkasz w Lublinie lub woj. lubelskim i spełniasz wymagania zdrowotne – odwiedź najbliższy punkt RCKiK albo mobilny krwiobus. Dołącz do grona honorowych dawców krwi i pomóż tym, którzy najbardziej tego potrzebują.