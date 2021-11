Bezpłatne szczepionki na grypę od dziś dla każdego dorosłego

Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych szczepionek byli m.in. medycy, farmaceuci, nauczyciele, żołnierze czy seniorzy. Teraz dotyczy to wszystkich dorosłych. To efekt podpisanego przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nowelizacji rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania grypie w sezonie 2021/2022.

– Sezon grypowy zaczął się w październiku i zbiegł się z kolejną falą wzrostu zakażeń koronawirusem, dlatego zdecydowaliśmy, że każdy dorosły będzie mógł zadbać dodatkowo o swoje zdrowie – wskazuje Niedzielski.

Każdy, kto chce skorzystać z bezpłatnego szczepienia, nie musi mieć nawet recepty. Wystarczy, że zgłosi się do wybranego punktu szczepień i umówi się na konkretny termin. Przed szczepieniem trzeba przejść kwalifikację lekarską.

Mapa ponad 3000 punktów, w których można zaszczepić się przeciwko grypie można znaleźć na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.

Na szczepienie powinny się zgłaszać osoby bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Nie trzeba robić przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

Punkty szczepień mogą zamawiać szczepionki przeciwko grypie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To ona odpowiada też za ich dostawę. W tym roku do Polski ma trafić łącznie 5 milionów dawek szczepionki. Szczepienia będą wykonywane do wyczerpania rezerwy lub do 31 marca 2022 roku.