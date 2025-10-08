AMW chce wynająć lokal w Białej Podlaskiej. Będzie trzecia próba

Chodzi o lokal o powierzchni 173 mkw. w pawilonie handlowo-usługowym przy ulicy Okopowej 18A. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu to 3 100 zł netto. - Przestrzeń świetnie sprawdzi się jako sklep, punkt usługowy czy biuro. Lokal jest w dobrym stanie technicznym i wymaga jedynie niewielkich prac adaptacyjnych- zaznacza Agnieszka Kilian, kierownik działu ds. marketingu i PR w lubelskim oddziale AMW.

Lokal składa się w sumie z siedmiu pomieszczeń, w tym jednego największego i oraz dwóch sanitariatów. Przed budynkiem znajduje się parking i utwardzony dojazd. Niedaleko zlokalizowane są osiedla blokowisk. - Zyski z najmu agencja przeznaczy na realizację ustawowych zadań, w tym również związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP- dodaje Kilian.

Ustny przetarg odbędzie się 14 października o godz. 11 w siedzibie oddziału AMW w Lublinie.