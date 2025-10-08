Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

AMW chce wynająć lokal w Białej Podlaskiej. Będzie trzecia próba

Autor: eb
Okopowa 18A
Okopowa 18A (fot. Google Maps)

Agencja Mienia Wojskowego chce wynająć lokal przy ulicy Okopowej w Białej Podlaskiej. Dotychczasowe ustne przetargi nie wyłoniły najemcy. Kolejna próba odbędzie się 14 października.

Chodzi o lokal o powierzchni 173 mkw. w pawilonie handlowo-usługowym przy ulicy Okopowej 18A.  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu to 3 100 zł netto.  - Przestrzeń świetnie sprawdzi się jako sklep, punkt usługowy czy biuro. Lokal jest w dobrym stanie technicznym i wymaga jedynie niewielkich prac adaptacyjnych- zaznacza Agnieszka Kilian, kierownik działu ds. marketingu i PR w lubelskim oddziale AMW.

Lokal składa się w sumie z siedmiu pomieszczeń, w tym jednego największego i oraz dwóch sanitariatów. Przed budynkiem znajduje się parking i utwardzony dojazd. Niedaleko zlokalizowane są osiedla blokowisk.  - Zyski z najmu agencja przeznaczy na realizację ustawowych zadań, w tym również związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP- dodaje Kilian.

Ustny przetarg odbędzie się 14 października o godz. 11 w siedzibie oddziału AMW w Lublinie.

Wiadukt nad DK2 też będzie przebudowany

Janowska i drogi dojazdowe z węzła A2 wciąż w projektowaniu

Czytaj więcej o:
Biała Podlaska przetarg wynajem nieruchomość Okopowa

We wtorkowym podpisaniu umowy poza wicemarszałkiem uczestniczyli też radni wojewódzcy PiS, Paweł Szumera, dyrektor ZDW, jego zastępca Krzysztof Kozieł oraz Marian Nadgórny, prezes PRDM

Z Hrubieszowa do Modryńca jak po stole. I to przed świętami

Na 5 grudnia tego roku wyznaczono termin realizacji wszystkich prac remontowych na trasie między Hrubieszowem a Modryńcem. Umowę na realizację inwestycji podpisano we wtorek.
Zima w Ogrodzie Botanicznym UMCS znów rozbłyśnie tysiącem świateł. Już w listopadzie powraca Lumina Park, a tematem przewodnim będzie pewna dziewczynka i biały królik - postacie znane wszystkim bardzo dobrze.

Policja i rodzina proszą o pomoc w poszukiwaniach 40-letniego Tomasza Pietraszka. Mieszkaniec wsi Rudnik Drugi zaginął 4 października.
W świecie, w którym tempo zmian technologicznych przypomina wyścig z samym sobą, 2025 rok zapowiada się jako przełomowy dla sposobu, w jaki pracujemy. Małe i średnie firmy, które do tej pory starały się nadążyć za cyfrową rewolucją, stają dziś przed pytaniem: jak przetrwać i jednocześnie rozwijać się w świecie zdominowanym przez automatyzację, sztuczną inteligencję i globalną łączność? Odpowiedź kryje się w elastyczności, gotowości do nauki i otwartości na trendy technologiczne dla małych firm, które już zaczynają definiować nowy krajobraz gospodarczy.
Wśród osób zaangażowanych w akcję są przedstawiciele wielu profesji i instytucji
11 października 2025, 12:00

Kto żyw, pije sok z buraka. Wszyscy mają jeden, ważny cel

Prezydent i jego zastępcy, prezesi, dyrektorzy, lekarze i pielęgniarki, przedsiębiorcy - oni wszyscy nagrywają filmiki, jak piją sok z buraka i zamieszczają je w sieci. Tak od dwóch tygodni promowana jest akcja społeczna "A zbadaj to. A zróbmy to wszyscy", której finał w Zamościu już w najbliższą sobotę.
Tragicznie zakończył się pożar domu w gminie Terespol. 53-letni mężczyzna nie przeżył.
zdjęcie ilustracyjne

Witosa i Tysiąclecia do remontu. Jest przetarg

O tym, że ulice Witosa i Tysiąclecia wymagają modernizacji wie każdy kierowca. Właśnie ogłoszono przetarg na wykonanie tych inwestycji.

Znamy już szczegółowy terminarz wszystkich meczów 1/16 finału STS Pucharu Polski. Na tym etapie rozgrywek województwo lubelskie ma już tylko jednego przedstawiciela. Niespodziewanie jest to trzecioligowa Avia Świdnik. Żółto-niebiescy swoje kolejne spotkanie z Flotą Świnoujście rozegrają w środę, 29 października (godz. 12).
Ujawnione w ostatnim czasie incydenty bezpieczeństwa komputerowego wskazują na wysokie zagrożenie związane z atakami phishingowymi na użytkowników aplikacji WhatsApp - poinformowały we wtorek Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (WOC). Zaapelowały o zachowanie szczególnej ostrożności.
Zdjęcie ilustracyjne

W tej diecezji nie zgłosił się żaden kandydat do kapłaństwa

W tym roku do seminarium duchownego w Siedlcach nie zgłosił się żaden kandydat do kapłaństwa. Najnowsze dane dotyczące powołań podała Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.
Nie należy wpadać w panikę ani w żaden specjalny sposób reagować na dźwięki syren. Dzisiaj (8 października) w Zamościu będą się odbywały testy systemu alarmowego.
Już dzisiaj dojdzie do drugiej w tym sezonie odsłony świętej wojny. W Lubinie miejscowe Zagłębie podejmie PGE MKS EL-Volt. Początek spotkania o godz. 20.30.
Kontenery PCK w Pliszczynie pod Lublinem i kontener Fundacji z Sercem na Wrotkowie

Śmierdzący problem z kontenerami. Mieszkaniec: „Góry śmieci, zgnilizna, insekty i gryzonie”

Kontenery na używaną odzież wpisały się w krajobraz polskich miast. Można do nich wrzucać ubrania, pościel, ręczniki, firany, zabawki czy obuwie. Problem w tym, że równie często lądują w nich śmieci. I wokół nich zresztą też. - Rosną góry odpadów, które gromadzą wilgoć, gniją, przyciągają gryzonie i insekty. Jeśli sytuacja się nie zmieni, może dojść nawet do zagrożenia epidemiologicznego – grzmi Tadeusz Głaz, mieszkaniec Lublina.
Policjanci z 4. komisariatu w Lublinie zatrzymali 30-letniego mężczyznę i jego 20-letnią partnerkę, którzy – jak ustalili śledczy – przetrzymywali w mieszkaniu swojego znajomego i próbowali zmusić go do zmiany zeznań. 18-latek był bity, a sprawcy grozili także jego rodzinie. Oboje usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu.

