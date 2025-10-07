Plac Dworcowy już nie będzie "odbiegał od standardów". Będzie duża przebudowa

Plac Dworcowy w Międzyrzecu Podlaskim czeka duża przebudowa. Urzędnicy czekają na oferty od wykonawców.
To teren wokół dworca PKP, zarówno droga jak i miejsca postojowe.
- Obecny stan odbiega daleko od nowoczesnych standardów. Jest to także pierwsze miejsce, które po wyjściu z pociągu widzą podróżni, turyści. To wizytówka naszego miasta. Już niedługo się to zmieni - zapowiedział w połowie września burmistrz Paweł Łysańczuk. Wówczas miasto podpisało umowę na dofinansowanie tej i jeszcze drugiej inwestycji z wojewodą lubelskim. W sumie, do Międzyrzeca trafią 4 mln zł, w tym blisko 2 mln zł na przebudowę placu. A reszta na budowę drugiego etapu ulicy Zadwornej.
- Plac Dworcowy zyska nową nawierzchnię, powstanie nowe oświetlenie, urządzimy nową zieleń i małą architekturę - wyjaśnia Łysańczuk.
Remont obejmie też chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych i miejsca postojowe. Powstanie również nowa kanalizacja deszczowa. Cała inwestycja ma kosztować 2,5 mln zł. Wykonawca, który wygra przetarg będzie miał 11 miesięcy na realizację.