Studenci PANS z optymizmem mogą patrzeć w przyszłość. LOT i Polska Akademia Lotnicza partnerami uczelni

W ofercie kształcenia PANS w Chełmie znajdują się także inne ścieżki kształcenia lotniczego: są to Pilotaż śmigłowcowy , Mechanika lotnicza oraz Dyspozytor lotniczy. Od 2006 roku mury uczelni opuściło niemal 500 pilotów samolotowych.

PLL LOT patrzy w przyszłość

Głównym celem współpracy jest realizacja programu stypendialnego dla najlepszych studentów specjalizacji „Pilotaż”, dążącego tym samym do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji aspirujących pilotów, którzy swoją przyszłość widzą za sterami samolotu. Dodatkowe aktywności oparte będą na wymianie wiedzy i zasobów pomiędzy podmiotami, a także na dodatkowych szkoleniach i warsztatach.

– Udział w programie stypendialnym najzdolniejszych adeptów lotnictwa, którym udostępnimy infrastrukturę, narzędzia i wiedzę ekspercką, pozwoli im uzyskać kompetencje niezbędne do rozpoczęcia pracy w lotnictwie cywilnym. Wpłynie to nie tylko na jakość ich wyszkolenia, ale pozwoli mieć pewność, że w kokpicie zasiądą najlepsi z najlepszych. Chcemy tym samym zapewnić naszym pasażerom najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu lotu, co stanowi fundament naszej działalności – podkreśla Dorota Dmuchowska, wiceprezes ds. operacyjnych PLL LOT. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie jest idealnym partnerem ze względu na swoje doświadczenie, poziom kształcenia i przede wszystkim cenionych ekspertów z branży, którzy tak, jak my, dążą do ciągłego rozwoju i mają realny wpływ na kształtowanie branży lotniczej – dodaje.

Pilot the future – program stypendialny

W ramach programu zakwalifikowani studenci przejdą zaawansowane szkolenia - MCC (Multi-Crew Cooperation Course), JOC (Jet Orientation Course) oraz UPRT Advanced (Upset Recovery Training), dzięki którym zdobędą kompetencje podwyższające ich kwalifikacje na rynku lotniczym, a także będą mieli możliwość nabywania nowych umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów PLL LOT. Najlepsi adepci pilotażu będą mogli jednocześnie poznać świat branży lotniczej od kuchni poprzez wycieczki do ośrodka szkoleniowego LOT Flight Academy, możliwość odbycia praktyk zawodowych w PAL i PLL LOT oraz odbycie lotów na „jumpseat” w samolotach rodziny Embraer i Boeingach 737. Stypendyści, poza stypendium, otrzymają również wsparcie merytoryczne podczas pisania prac dyplomowych poprzez zezwolenie na uczestnictwo w określonych działaniach praktycznych.