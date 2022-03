Koronawirus w Polsce, 2 marca. Zmarło 277 osób

Lublin planuje organizację edukacji najmłodszym Ukraińcom

Jesteśmy przygotowani na przyjęcie do szkół dzieci, które przyjechały do nas z Ukrainy – zapewniają władze Lublina. Miasto szykuje się już do uruchomienia oddziałów przygotowawczych. Konieczne może być też zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach.