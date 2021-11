Od środy nowe obostrzenia. Restauracje, kościoły, obiekty sportowe

– Jesteśmy w sytuacji epidemicznej, że liczba zakażeń w IV fali powoli się zmniejsza. Mamy dwa województwa, gdzie obserwujemy wyraźne spadki - to woj. lubelskie i podlaskie – mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Adam Niedzielski, minister zdrowia. Wystąpił po spotkaniu sztabu kryzysowego.

Został zwołany po wykryciu kolejnej mutacji wirusa, której pierwsze przypadki są już odnotowywane w Europie. – Niestety w ostatnich dniach pojawił się nowy element, który z naszego punktu widzenia może być game-changerem, który zupełnie zmienia to, czego się spodziewaliśmy. Jest nim Omikron. Pod kątem możliwego wpływu na to, co będzie działo się z pandemią analizowaliśmy przeróżne scenariusze – dodał Niedzielski i wyjaśnił, że mutacja stanowi ryzyko przyspieszenia pandemii – Ten element zmienia nasze podejście do dalszej walki z pandemią. Musimy docenić wagę zjawiska i ryzyka, jakim jest nowa mutacja. Chcę poinformować, że w związku z tą informacją przygotowaliśmy pakiet alertowy obostrzeń – powiedział minister i zakomunikował o wprowadzeniu nowych restrykcji.

Od 1 grudnia:

Będzie zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich, które są uznane za kraje szczególnego ryzyka. To podróżni z Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA, Zimbabwe.

Osoby wracające z tych krajów będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni.

Osoby przybywające z krajów non-Schengen będą na kwarantannie wydłużonej do 14 dni. Ten czas może zostać skrócony do 8 dni po wykonaniu testu PCR z wynikiem negatywnym.

Zostaje wprowadzony limit uczestników i gości z 75 proc. do 50 proc. w gastronomii, kulturze, kościołach, obiektach sportowych. Osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w tych limitach.

Zmniejszony zostaje limit, ze 150 do 100 osób, dla wesel, komunii, dyskotek.

W siłowniach, strefach fitness, muzeach, galeriach sztuki, na targach i wystawach nowymi limit to 1 osoba na 15 m kw. Obecnie to 1 osoba na 10 m kw.

Obostrzenia mają obowiązywać do 17 grudnia.