Nowy McDonald’s w Lubelskiem. Budowa już się rozpoczęła

– Od jakiegoś czasu krążyły już plotki w Krasnymstawie, że ma powstać restauracja McDonald's – napisał do nas Czytelnik, informując jednocześnie, że zaczęły się przygotowania do budowy lokalu. Stanęła też tablica informacyjna, że będzie to nowa restauracja McDonald’s.

Do biura prasowego przesłaliśmy pytania związane z inwestycją w tym mieście, pytając m.in. o to, ile potrwa budowa, jak duża będzie to restauracja, a także kiedy jest planowane jej otwarcie. Odpowiedź jest lakoniczna. – Na tę chwilę możemy jedynie potwierdzić, że Krasnystaw znalazł się na liście lokalizacji, w których zaplanowaliśmy rozwój sieci. Na miejscu trwają już prace budowlane. Jest jednak jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretnych datach otwarcia. Zachęcam do kontaktu za kilka miesięcy. Być może wówczas będziemy mogli przekazać więcej szczegółów – napisał w odpowiedzi na nasze pytania Patryk Kober z McDonald’s.

Równie oszczędnie przedstawiciel sieci wypowiada się w temacie ewentualnych restauracji McDonald’s przy drodze ekspresowej S19 (odcinki Lublin – Kraśnik – Janów Lubelski, a także Lublin – Lubartów). – W odniesieniu do pytania o budowę restauracji na wskazanym odcinku drogi S19 – niestety, nie informujemy szczegółowo o naszych planach inwestycyjnych. Obecnie na terenie Polski działają 492 restauracje McDonald’s. W 2022 planujemy kolejne otwarcia, również przy autostradach i drogach ekspresowych.

Których dokładnie? Tego się nie dowiedzieliśmy.

Na początku stycznia br. sieć otworzyła swoją restaurację w Łukowie. Klientów było tak wielu, że ruchem musieli kierować policjanci.