Kryzys węglowy. Teraz to 3 tysiące zł w gotówce. Bogdanka zaczęła już wydobywać więcej

– Dzisiaj mamy chroniczny niedobór węgla. Mimo że kopalnie polskie zwiększają wydobycie, tu na Śląsku w szczególności, ale także Bogdanka na Lubelszczyźnie, to tego węgla może być za mało – powiedział na jednym z ostatnich spotkań z wyborcami premier i już wcześniej zaapelował do górników, aby pracowali więcej. Za dodatkowe pieniądze mają wydobywać węgiel także w święta i niedziele.

Lubelski Węgiel Bogdanka właśnie przedstawiła dane za drugi kwartał tego roku. – Grupa, obserwując wzmożony popyt na węgiel do odbiorców indywidualnych, podjęła działania dążące do wyprodukowania większej ilości węgla do tych celów (groszek i orzech), co nie wpływa na ogólny poziom produkcji przewidziany na ten rok – podaje spółka w raporcie.

W pierwszym półroczu produkcja węgla handlowego wyniosła 5,57 mln ton, a sprzedaż 5,24 mln ton. – W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowaliśmy plan produkcji na poziomie wyższym o ok. 7 proc. w stosunku do pierwotnych założeń, co związane było z eksploatacją ścian pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu uzysku – dodał LW Bogdanka, ale zaznacza, że trzyma się planu rocznego, który zakłada plan produkcji na poziomie 9,5 mln ton.