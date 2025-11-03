Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Drony nad dwoma powiatami. Firma uprzedza mieszkańców

Nad powiatem łukowskim i radzyńskim będą latać drony. Specjalistyczna firma będzie przeprowadzać prace pomiarowe na potrzeby przebudowy linii energetycznej.

(fot. Pixabay/ilustracyjne)

Drony firmy Enprom pojawią się między innymi nad miastem i gminą Łuków, Łazami, Aleksandrowem, Rzymy – Rzymkami, Ulanem – Majorat, Kępkami, Paskudami, Wierzchowinami, Żyłkami Kozły, Radzyniem Podlaskiem, Bedlnem i Białą. Wszystko na zlecenie PGE Dystrybucja w związku z przebudową linii relacji Radzyń-Łuków.

„Zachodzi konieczność przeprowadzenia prac geoinformatycznych – inwentaryzacji dróg dojazdowych oraz sporządzenie mapy przebiegu linii” - tłumaczy firma. Drony będą latać nad regionem o 3 do 14 listopada.

Wiadomo też, że pracownicy będą w odblaskowych ubraniach, a „wszelkie pozyskane dane będą przeznaczone wyłącznie do realizacji projektu”. Firma uprzedza o swoich pracach, aby mieszkańcy nie czuli zaniepokojenia obecnością dronów.

