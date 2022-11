Tak szkoła zdobyła pieniądze na plac zabaw. Nawet piosenkarz Sławomir zgodził się na wykorzystanie muzyki

Gmina Opole Lubelskie policzyła głosy w Budżecie Obywatelskim 2023. Edycja nie przyniosła urozmaiconych pomysłów, głosujący mieli do wyboru cztery projekty, trzy z nich dotyczyły budowy/rozbudowy placów zabaw. Czwarty też napisany z myślą o dzieciach i młodzieży: modernizacja oświetlenia przy szkole.

Projekty inwestycyjne zakwalifikowane do realizacji na 2023 rok to: rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skokowie i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wandalinie. Ciekawy jest rozkład głosów: Skoków 1596, Wandalin 655.

– Była mobilizacja wszystkich uczniów, oni mobilizowali rodziców i znajomych. Żeby było wygodniej, zbieraliśmy karty do głosowania i dostarczali do urny w Opolu Lubelskim. Bardzo się cieszymy z wygranej. Kwota 30 tysięcy złotych jest dla nas niewyobrażalna, gdybyśmy chcieli sami ją mieli wygospodarować na tą inwestycję. Taki wynik, to efekt wspólnego zaangażowania wszystkich mieszkańców Skokowa i siedmiu innych wsi z których dzieci uczą się u nas – mówi Grzegorz Konarski, który kieruje Szkoła Podstawową w Skokowie.

Placówka, która ma 150 uczniów zebrała dziesięć razy tyle głosów.

Jak tłumaczy dyrektor zwycięskiej szkoły, rozmowy z uczniami i mieszkańcami to jedno, a drugie promocja w mediach społecznościowych. Na potrzeby walki o głosy w BO2023 powstał spot reklamowy. Obejrzało go 10 tysięcy osób.

– Choć szaleje kryzys i budżet się chwieje/Dzieci ze Skokowa mają nadzieję/Aby na placu zabaw było bezpiecznie i przyjaciół wielu/ Zagłosuje na nasz projekt drogi przyjacielu – recytuje jedna z uczennic, która na końcu filmiku zaprasza do poparcia projektu.

– Była piękna pogoda, myślę, że dzieci się dobrze bawiły podczas zdjęć. Zwłaszcza, że się przebierali i stworzyli zespół muzyczny. Rozbudowa placu zabaw bardzo się przyda. Widzę to, bo jedna z moich córek chodzi tu do przedszkola, druga niebawem pójdzie. Jestem związany ze szkołą, sam się w niej uczyłem. Dlatego zaproponowałem taką promocję głosowania – mówi Damian Gołofit, didżej NEXUS i producent, który wspólnie z nauczycielami zrealizował reklamowe przedsięwzięcie. Dzieci filmował Krystian Korba z ProRec Film Studio.