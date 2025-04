Nietypowa kryjówka kawki. Na pomoc ruszyła Straż Miejska

Do dyżurnego SM zadzwonił mieszkaniec zaniepokojony dźwiękiem z rynny przy ulicy Akacjowej 18. Okazało się, że zakleszczył się w niej ptak. – Funkcjonariuszom udało się szybko i bezpiecznie uwolnić zwierzę. Dzięki szybkiej interwencji ptak wrócił na wolność- relacjonuje Straż Miejska. Uwięzionym ptakiem była kawka.

- Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których ptaki wpadają do rynien i nie mogą się z nich wydostać. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji ludzi, wiele z nich udaje się uratować. Warto zwracać uwagę na nietypowe dźwięki dobiegające z rynien i reagować, by pomóc uwięzionym zwierzętom- apeluje świdnicka SM.