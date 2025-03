E-hulajnogi Lime wracają do Zamościa

27 października minionego roku e-hulajnogi Lime w Zamościu zapadły w zimowy sen. Teraz wracają,

A dokładnie: 16 marca e-hulajnogi Lime wracają na ulice Zamościa.

Amerykańska firma chwali się, że tylko w Zamościu użytkownicy elektrycznych hulajnóg „zredukowali poziom CO2 o 5t”, - W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania naszą ofertą karnetów. Jest to bardzo obiecujący trend, który świadczy o tym, że użytkownicy nie korzystają już z mikromobilności okazjonalnie – w ten sposób chcą regularnie przemieszczać się po mieście i dociera do pracy, na spotkania biznesowe czy na uczelnię. Entuzjazm naszej społeczności motywuje nas do dalszych inwestycji we flotę, tak aby móc zaproponować użytkownikom Lime najnowocześniejsze rozwiązania – chwali się Wilhelm Munio, Operations Manager w Lime.

Co trzeba zrobić, żeby jeździć? Pobrać aplikację Lime (dostępną na urządzenia z systemem Android i iOS) oraz zeskanować znajdujący się na kierownicy kod QR i wykonywać dalsze polecenia. Firma Lime pobiera zaś stałą opłatę za odblokowanie każdego pojazdu oraz stawkę za minutę jazdy.

Czego nie robić?

Tu firma, którta zaczyna już swój siódmy sezon w Polsce przypomina „5 najważniejszych zasad poruszania się hulajnogami”:

• Poruszaj się drogami dla rowerów. Jeśli nie są dostępne, wybieraj jezdnię z dozwoloną prędkością do 30 km/h, bądź w innych przypadkach, chodnik

• Jedź maksymalnie 20 km/h, a poruszając się po chodniku, dostosuj prędkość i ustępuj pierwszeństwa pieszym

• Nigdy nie jedź pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.

• Jedna hulajnoga = jedna osoba

• Parkuj hulajnogę w wyznaczonych do tego miejscach. W przypadku ich braku, zaparkuj hulajnogę równolegle do chodnika, jak najbliżej jego zewnętrznej krawędzi (najdalej od jezdni)