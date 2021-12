Książnica Zamojska otwiera nowoczesną filię na osiedlu Karolówka

I tak się stało. Od czwartku czytelnicy nie muszą się martwić, że będą mieli kłopot z dotarciem po książki.

– U nas na osiedlu mieszka dużo seniorów, którzy korzystają z biblioteki. Dochodziło do takich sytuacji, że pracownice schodziły do nich na parter, by mogli wymienić książki. Teraz już każdy swobodnie wejdzie do nowej siedziby i wybierze sobie do czytania, co będzie chciał – mówi Bożena Wieczorek, przewodnicząca Zarządu Osiedla Karolówka, która była na otwarciu „6”.

– Staraliśmy się sprostać oczekiwaniom zleceniodawcy i sprawić, że użytkownicy będą chętnie tu przychodzili. Nadać indywidualny rys ich bibliotece, z którą będą chcieli się identyfikować. Po prawej stronie od wejścia zaprojektowaliśmy miejsce dla osób z dziećmi, w którym najmłodsi będą mieli okazję poczuć, czym jest książka. Inwestorowi zależało na stworzeniu uniwersalnej przestrzeni, która będzie mogła pełnić rolę salki spotkań. Dlatego część regałów jest ruchoma. Dzięki twardym podłogom dwie osoby są w stanie je przesunąć. Musieliśmy też przewidzieć miejsce na 5-7 tysięcy woluminów, co się udało – mówi architekt Tadeusz Nowak, właściciel TN Studio Pracownia Autorska z Krakowa, który projektował nową siedzibę „6”.

– Wydaje mi się, że dzieci chcą się bujać na placu zabaw, a do biblioteki przychodzą w konkretnym celu, by mieć kontakt z książką, co jest czymś niezbędnym w rozwoju dziecka. Nie stworzyliśmy sztucznych przestrzeni, w których użytkownicy z założenia mają czuć się świetnie – wyjaśnia architekt pytany, dlaczego wnętrze biblioteki jest bardzo proste, wręcz surowe, bez wiszących foteli, stref komfortu, kolorystycznych rozwiązań często spotykanych we współczesnych placówkach kultury. – Więcej kolorów i współczesna przestrzeń – barowa, kinowa, biblioteczna – będzie w Akademii Zamojskiej, którą projektuję.

Otwarcie Filii Bibliotecznej nr 6 były zwieńczeniem Jubileusz 100-lecia Książnicy Zamojskiej.