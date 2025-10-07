Nowa Lewica ma nowe władze. Ale przewodniczący ten sam

Podczas kongresu, który odbył się przed weekendem, lewicowi działacze z Zamościa i powiatu zdecydowali, że na czele lokalnych stuktur partii przez kolejne 4 lata nadal powinien stać Janusz Kupczyk, który przewodniczącym był również w poprzedniej kadencji.

Poza tym do zarządu weszły zupełnie nowe osoby. Wiceprzewodniczącymi zostali Wojciech Harasiuk i Grażyna Wiater, a sekretarzem Anna Skokołowska.

W trakcie piątkowego spotkania delegaci rozmawiali m.in. o sytuacji partii w regionie, ale również w skali kraju po prawie dwóch latach obecności w rządzie.

Kongres wyznaczył też nowemu zarządowi kierunki działania na najbliższą przyszłość. – Przed nami szereg wyzwań, choćby dlatego, że zbliżają się wybory parlamentarne, a niedługo po nich samorządowe – mówi Janusz Kupczyk, który kolejną kadencję zasiada również w Radzie Miasta Zamość.

Dodaje, że zamierza się skupić na odbudowaniu lokalnych struktur Nowej Lewicy i zbudowaniu wyrazistego wizerunku partii. W tej chwili to ugrupowanie w Zamościu i powiecie zamojskim liczy ponad 60 aktywnych, płącących składki członków. Sympatyków, jak zapewnia przewodniczący, jest więcej.