Nowy sprzęt w "starym" szpitalu. To dar od WOŚP

Współpraca tzw. starego szpitala w Zamościu z WOŚP trwa od wielu lat. Ta medyczna placówka z ulicy Peowiaków nie tylko włącza się w coroczne finały organizowane przez fundację Jurka Owsiaka, ale jest też przez nią obdarowywana nowoczesnym sprzętem medycznym.

W ubiegłym roku roku Zamojski Szpital Niepubliczny kilkukrotnie informował o wsparciu ze strony WOŚP. Najpierw szpitalowi przyznano warte ok. miliona myjnię endoskopową, cyfrowy przenośny system do drenażu opłucnej oraz przyłóżkowy aparat RTG. A później również spirometr podstawowy, polisomnograf stacjonarny, poligraf do badania zaburzeń oddychania podczas snu oraz urządzenie do przezskórnego pomiaru wysycenia tlenem hemoglobiny. Placówka może się spodziewać również 6 nieinwazyjnych kardiomonitorów.

Niedawno odbyła się jedna z dostaw. Dotarła do Zamościa kabina do bodypletyzmografii oraz asystor kaszlu. Sprzęt ma służyć pacjentom Oddziału Chorób Płuc, wspomagając proces leczenia i rehabilitacji.