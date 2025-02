Po alkoholu uderzył w drzewo i trafił do szpitala

W nocy, 19 lutego, kilka minut po 2:30 policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu na odcinku drogi Białowola-Zalesie. Oficer dyżurny zamojskiej jednostki skierował tam policjantów. obecni byli tam również strażacy i ratownicy medyczni.

Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący Citroenem jechał w kierunku Pniówka. Na zakręcie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i stracił panowanie nad pojazdem; zjechał na przeciwny pas ruchu, potem na pobocze i w końcu uderzył w rosnące tam drzewo.

Citroenem kierował 30-latek z gminy Zamość. Mężczyzna był zakleszczony w pojeździe, wydostali go strażacy. Następnie załoga karetki pogotowia przetransportowała go do szpitala.

Jak się okazało kierujący był nietrzeźwy. Policyjne badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila. Funkcjonariusze zatrzymali 30-latkowi uprawnienia do kierowania.