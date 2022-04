Zamojskie Lato Teatralne 2022. Znamy pierwsze szczegóły i sławne nazwiska

Póki co organizatorzy wydarzenia nie chcą zdradzać wiele więcej. Zamojski Dom Kultury informuje jedynie, że ZLT potrwa od 25 czerwca do 10 lipca. Teatromani będą mieli okazję obejrzenia dziesięciu spektakli, zarówno tych adresowany do dorosłych, jak i dla dzieci.

Z „Wesołą bajką o smutnej Królewnie” wystąpią już pierwszego dnia imprezy artyści z Teatru Highlits z Kijowa. – Ci sami artyści, ale z towarzyszeniem grupy Vuala ze Lwowa wystąpią na inauguracji z plenerowym spektaklem „Przystanek klaunada”. To będzie połączenie sztuki teatralnej i cyrkowej – zdradza nam Grażyna Kawala, kierownik programowa ZLT.

Tym samym złamana zostanie zasada zamojskiej imprezy, która mówi, że rozpoczyna ją przedstawienie w wykonaniu zdobywcy Buławy Hetmańskiej, czyli nagrody publiczności za poprzednią edycję festiwalu. – Zdobył ją Teatr Ludowy z Krakowa za „Boską” z Martą Bizoń. Jednak okazało się, że ten zespół nie ma spektaklu, który moglibyśmy pokazać na otwartej przestrzeni, a inauguracja w plenerze to również tradycja ZLT – tłumaczy Kawala.

Pod gołym niebem publiczność będzie miała okazję oklaskiwać widowiskowy spektakl „Versalio sodai”, który przywiozą do Zamościa Litwini. Nie zabraknie też znanych polskich aktorów. Na 1 lipca planowane jest przedstawienie „Oszustów” z Beatą Ścibakówną i Zbigniewem Zamachowskim w rolach głównych.

ZLT nie obędzie się też bez imprez towarzyszących. W tym roku będą nimi „supporty”, czyli etiudy teatralne, które zostaną wystawione przed trzema przedstawieniami programowymi. Wezmą w nich udział amatorzy. Mają zaprezentować fragmenty lub elementy z przedstawień, które poprzedzą. Będą zaś do tych występów przygotowywani przez artystów zawodowych bądź reżyserów spektakli. Potencjalne aktorki i potencjalni aktorzy (w wieku od 25 do 30 lat) mogą zgłaszać się do ZDK na ul. Partyzantów 13. Pierwsze spotkanie teatralnej grupy zaplanowano na poświąteczny wtorek o godz. 16. Więcej informacji można uzyskać telefonując pod nr: 84 639 20 21 lub pisząc na adres: teatr@zdk.zamosc.pl.