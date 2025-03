Radny z klubu burmistrza usłyszał wyrok za jazdę po alkoholu

O tej sprawie informowaliśmy od początku. W czerwcu ubiegłego roku przy ulicy Kaczyńskiego policjanci drogówki zatrzymali 44-latka w ramach rutynowych kontroli. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że był pod wpływem alkoholu. Konradowi K. odebrano prawo jazdy.

W lipcu Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim skierowała akt oskarżenia do sądu przeciwko Konradowi K. – Jest on oskarżony o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – relacjonował wówczas Janusz Syczyński, prokurator rejonowy.

Pierwotnie zaplanowano ogłoszenie wyroku na 14 lutego, ale Sąd Rejonowy w Radzyniu zlecił kuratorowi sądowemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego dotyczącego oskarżonego.

W poniedziałek sąd wydał wyrok skazujący, uznając, że Konrad K. 19 czerwca 2024 roku w Międzyrzecu Podlaskim „prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym I – 0,57 mg/l, II – 0,61 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu”. Radny ma 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Musi też zapłacić 4, 8 tys. zł grzywny oraz 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wyrok nie jest prawomocny.

44-letni Konrad K. jest radnym już czwartą kadencję. W ostatnich wyborach startował z komitetu obecnego burmistrza, Pawła Łysańczuka. Pracuje jako kierownik obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. – Pracownik wnosił o niepowierzanie mu zadań i obowiązków, których wykonanie mogłoby rodzić wątpliwości co do jego rzetelności i prawidłowego ich wykonania oraz mogłyby narazić dobre imię pracodawcy i miasta Międzyrzec Podlaski do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy i zakończenia postępowania- tłumaczył wcześniej Adam Paluszkiewicz, dyrektor MOSiR. – Pan Konrad jest bardzo dobrym pracownikiem, nie rozważałem jego zwolnienia- podkreśla już po ogłoszeniu wyroku dyrektor MOSiR.

Do tej pory Konrad K. brał udział w sesjach rady miasta. Zgodnie z kodeksem wyborczym wygaśnięcie mandatu radnego następuje po skazaniu prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.