Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo

Rektor uczelni, prof. Zbigniew Pater przed inauguracją roku akademickiego poinformował, że o jeden indeks na cyberbezpieczeństwie ubiegało się ponad sześciu kandydatów. Popularnością cieszyły się również finanse i rachunkowość (blisko pięć osób na miejsce) oraz architektura (prawie cztery osoby na miejsce).

– To jest inicjatywa KUL. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem umowy, która będzie regulowała udziały poszczególnych uczelni, a także sposób finansowania studiów. Chcemy, żeby za prowadzenie pierwszego stopnia odpowiadała Politechnika Lubelska, a za drugi stopień – KUL – wyjaśnił prof. Pater.

Jak dodał, powołane zostały już zespoły robocze, które opracowują program studiów dla tego kierunku. – Chcielibyśmy, żeby ruszył on w przyszłym roku – zapowiedział rektor.

Nowe projekty i inwestycje

Politechnika Lubelska koncentruje się w tym roku także na rozwoju nowych kierunków, takich jak cyberbezpieczeństwo, informatyka techniczna czy wzornictwo przemysłowe. W planach jest również ewaluacja dyscyplin naukowych oraz dalsza współpraca z uczelniami technicznymi z Białegostoku i Rzeszowa w ramach Wirtualnego Akceleratora Komercjalizacji.

Uczelnia rozpoczęła również prace nad projektem IT Tower – Międzywydziałowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i Sztucznej Inteligencji, a także przygotowuje przetarg na projekt Centrum Wiedzy i Kultury Politechniki Lubelskiej.

Wyróżnieni i nagrodzeni

Uroczysta inauguracja była takze doskonałą okazją do uhonorowania tych, którzy w nauce się wyróżniają. Sześcioro najlepszych studentów otrzymało jednorazowe stypendia ufundowane przez Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej.

Szczególnym punktem inauguracji roku akademickiego było uhonorowanie wyróżniających się absolwentów Politechniki Lubelskiej.

Tytuł Wybitnego Absolwenta otrzymał Artur Szymczyk, absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej z 1994 roku, obecnie prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. Dzięki jego współpracy ze swoją macierzystą uczelnią studenci mogą odbywać praktyki, staże i przygotowywać prace dyplomowe we współpracy z MPWiK.

– Ten tytuł jest dla mnie bardzo ważny. Pokazuje, że warto robić swoje, starać się i podejmować decyzje. Uczelnia przygotowała mnie do niekonwencjonalnych działań, bo świat bardzo szybko się zmienia, a uwarunkowania prawne, w których funkcjonujemy, nie należą do prostych – powiedział laureat.

Z kolei tytuł Najlepszego Absolwenta, przyznawany przez Fundację Rozwoju Politechniki Lubelskiej, trafił do Joanny Czerpak, absolwentki kierunku inżynieria środowiska. W czasie studiów aktywnie działała w Kole Naukowym Klub Dyskusyjny „For&Against”, przez kilka lat pełniąc funkcję prezeski. Uczestniczyła też w badaniach nad koncepcją zrównoważonego hydrologicznie osiedla domów jednorodzinnych.

– Próbowałam swoich sił w projektowaniu, pracując w biurze projektowym. Myślę jednak również o karierze naukowej, bo praca badawcza daje mi ogromną satysfakcję. Możliwości rozwoju jest naprawdę wiele – przyznaje absolwentka.

Nie zapomniano także o naukowcach uczelni. Wg informacji przekazanych przez uczelnię, ciągu ostatniego roku prowadzili oni 193 prace badawcze na rzecz podmiotów gospodarczych, a komercjalizacja wynalazków, poprzez sprzedaż licencji i opracowania know-how, przyniosła ponad 3,5 mln zł przychodów.

– Urząd Patentowy RP o głosił, że w ubiegłym roku uzyskaliśmy największą liczbę 132 patentów wśród wszystkich uczelni. To nie tylko liczba. To kolejny dowód, że nasze rozwiązania zmieniają świat wokół nas – zauważył rektor. Zwrócił także uwagę, że 27 naukowców uczelni znalazło się w elitarnym gronie 2 proc. najczęściej cytowanych badaczy na świecie w rankingu Uniwersytetu Stanforda.

Uczelnia z tradycją

Politechnika Lubelska kształci obecnie około 6,6 tys. studentów na 32 kierunkach, w tym 770 obcokrajowców. Jej historia sięga 1953 roku, gdy powstała Wieczorowa Szkoła Inżynierska. W 1977 roku uczelnia zyskała status politechniki. Od tamtej pory dyplomy odebrało już ponad 70 tysięcy absolwentów.