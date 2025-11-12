Sycylia na wyciągnięcie ręki. I to z lubelskiego lotniska

Połączenie to kolejna propozycja dla mieszkańców regionu, którzy coraz chętniej wybierają kierunki południowoeuropejskie. Trapani słynie z urokliwych uliczek, portu i bliskości takich atrakcji jak rezerwat Zingaro czy średniowieczne miasteczko Erice.

– Sycylia przyciąga turystów z całego świata swoim śródziemnomorskim klimatem, znakomitą kuchnią oraz bogactwem atrakcji kulturalnych. Teraz, dzięki nowemu połączeniu naszego partnera, linii Ryanair, mieszkańcy Lubelszczyzny będą mogli z najbliższego lotniska dotrzeć do tej niezwykłej wyspy i spędzić niezapomniane wakacje w pobliżu lazurowego morza i sycylijskich zabytków – mówi Krzysztof Matuszczyk, prezes Portu Lotniczego Lublin.

Nowa trasa do Trapani będzie drugim bezpośrednim połączeniem z Lublina do Włoch. Od kilku sezonów z lubelskiego lotniska można już latać do Bergamo, będącego bramą do północnych Włoch i Mediolanu – również obsługiwanego przez Ryanaira.

Loty do Trapani będą realizowane dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty – od 31 marca do 24 października 2026 roku. Bilety są już dostępne w sprzedaży.

Lubelskie lotnisko ma za sobą rekordowy sezon. W sierpniu obsłużyło 61 115 pasażerów, a w październiku – 38 844, co oznacza wzrost o ponad 14 procent w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Wykonano wówczas 488 operacji lotniczych, czyli o 34 procent więcej niż rok wcześniej.