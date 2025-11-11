Wypadek w Moszczance. Trasa zablokowana w obu kierunkach

Do poważnego wypadku doszło dzisiaj wieczorem około godziny 18:15 w miejscowości Moszczanka (woj. lubelskie), na drodze krajowej nr 48 na odcinku Dęblin – Kock.
Jak wynika z informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną, zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna, nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.
Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu pracują służby ratunkowe – Policja i PSP, które zabezpieczają teren oraz kierują ruchem.
Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i korzystanie z dróg alternatywnych.