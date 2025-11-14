Siatkarska niedziela: Skra zawita do Chełma, Bogdanka LUK kontra niepokonana Asseco Resovia

Do Chełma przyjedzie sprawca niedzielnej niespodzianki w Lublinie. Bełchatowianie prowadzeni przez trenera Krzysztofa Stelmacha pokonali w hali Globus mistrza Polski Bogdankę LUK Lublin 3:1. W niedzielę zaprezentują się kibicom siatkówki w Chełmie.

Podopieczni trenera Krzysztofa Andrzejewskiego na razie doświadczają czym jest PlusLiga i jakie stawia wymagania, szczególnie beniaminkowi. Z czterech rozegranych dotychczas spotkań InPost ChKS Chełm wygrał tylko jedno, u siebie z Cuprum Stilonem Gorzów Wielkopolski (3:2). Po 0:3 chełmianie przegrali u siebie z Bogdanką LUK, zaś na wyjeździe z PGE Projektem Warszawa i Aluron CMC Wartą Zawiercie. Zespół zajmuje 12. pozycję.

O punkty w niedzielnym spotkaniu nie będzie łatwo. Bełchatowianie są zdecydowanym faworytem. Ich notowania jeszcze wzrosły po zwycięstwie w Lublinie. Skra do tej pory zanotowała: trzy wygrane i jedną porażkę. Na koncie ma dziewięć „oczek”. Kibice, którzy pojawią się w hali w Chełmie na pewno nie będą narzekać na brak emocji.

Chcą przerwać złą passę

Po dwóch porażkach z rzędu spróbują się podnieść siatkarze z Lublina. Nie będzie jednak łatwo, bo Bogdanka LUK zmierzy się z niepokonaną do tej pory Asseco Resovią Rzeszów. Rywale wygrali wszystkie cztery spotkania w ramach PlusLigi. Drużyna Stephana Antigi po pięciu występach ligowych ma za to na koncie: trzy wygrane i dwie porażki. W środę musiała uznać wicemistrza Polski z Zawiercia, z którym przegrała 2:3.

– To był bardzo trudny mecz, bo Zawiercie w swojej hali gra świetnie, zwłaszcza w zagrywce. Pokazaliśmy jednak dużo jakości i dobrej gry. Nie można być szczęśliwym po porażce, ale udowodniliśmy, że spotkanie ze Skrą, to był nasz słabszy występ i szybko wróciliśmy na swój poziom. Mecz mógł się podobać, było dużo męskich wymian, siły, spotkały się dwa mocne zespoły i ktoś musiał wygrać. Nikt nie może mieć do nas pretensji, że nie walczyliśmy, bo oddaliśmy całe serce i wszystko, co mieliśmy na parkiecie – przekonuje Marcin Komenda.

Lublinianie nie będą mieli zbyt dużo czasu na odpoczynek, bo już w niedzielę i to o 14.45 czeka ich starcie z kolejnym trudnym przeciwnikiem.