Każdemu po równo. Prezydent nagrodził nauczycieli z okazji ich święta (lista)

W zamojskich szkołach i placówkach oświatowych, tych, dla których organem prowadzącym jest miasto pracuje 1353 nauczycieli. Przeważającą część z nich (1078) stanowią kobiety. Panowie są w zdecydowanej mniejszości (275).

Dlatego również panie dominowały wśród nagrodzonych w tym roku przez prezydenta Zamościa z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ale na liście uhonorowanych znaleźli się także pedagodzy ze szkół niepublicznych i artystycznych.

Uroczystość odbyła się w piątek (17 października) w Zamojskim Domu Kultury. - Mam w domu nauczyciela i bardzo dobrze wiem, z czym zmagacie się na co dzień. Często w domu słucham o uczniach, wymagających rodzicach, trudnych relacjach i przedmiotach, o które różne środowiska się spierają, o rozbudowanych programach, brakach i trudnościach, z jakimi musiecie się mierzyć - mówił do wszystkich zebranych prezydent Rafał Zwolak.

Podkreślał, że praca nauczyciela wymaga cierpliwości, zaangażowania i pasji, a ten kto pracuje z młodzieżą, powinien być przewodnikiem i mentorem. Zwolak dziękował pedagogom za ich trud. Nie zapomniał również o pracownikach administracji i obsługi szkół. - Chciałbym, abyście wiedzieli, że jako samorząd dostrzegamy Wasze wysiłki - zapewniał.

Podziękowaniem dla zgromadzonych był program artystyczny w wykonaniu młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu, a inspirowany postacią i twórczością Urszuli Kozioł, absolwentki tej szkoły.