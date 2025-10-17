Każdemu po równo. Prezydent nagrodził nauczycieli z okazji ich święta (lista)

Każda pamięć ma swoją studnię, to właśnie z niej czerpie swoje sny - ten cytat z wiersza Urszuli Kozioł, zmarłej w tym roku poetki, absolwentki zamojskiego liceum był mottem miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody prezydenta miasta wyróżniającym się pedagogom. Wszyscy zostali docenienie po równo. Poza listami gratulacyjnymi otrzymali po 6 tys. zł (brutto).
W zamojskich szkołach i placówkach oświatowych, tych, dla których organem prowadzącym jest miasto pracuje 1353 nauczycieli. Przeważającą część z nich (1078) stanowią kobiety. Panowie są w zdecydowanej mniejszości (275).
Dlatego również panie dominowały wśród nagrodzonych w tym roku przez prezydenta Zamościa z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ale na liście uhonorowanych znaleźli się także pedagodzy ze szkół niepublicznych i artystycznych.
Uroczystość odbyła się w piątek (17 października) w Zamojskim Domu Kultury. - Mam w domu nauczyciela i bardzo dobrze wiem, z czym zmagacie się na co dzień. Często w domu słucham o uczniach, wymagających rodzicach, trudnych relacjach i przedmiotach, o które różne środowiska się spierają, o rozbudowanych programach, brakach i trudnościach, z jakimi musiecie się mierzyć - mówił do wszystkich zebranych prezydent Rafał Zwolak.
Podkreślał, że praca nauczyciela wymaga cierpliwości, zaangażowania i pasji, a ten kto pracuje z młodzieżą, powinien być przewodnikiem i mentorem. Zwolak dziękował pedagogom za ich trud. Nie zapomniał również o pracownikach administracji i obsługi szkół. - Chciałbym, abyście wiedzieli, że jako samorząd dostrzegamy Wasze wysiłki - zapewniał.
Podziękowaniem dla zgromadzonych był program artystyczny w wykonaniu młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu, a inspirowany postacią i twórczością Urszuli Kozioł, absolwentki tej szkoły.
Długa lista nagrodzonych
Po występach licealistów przyszedł czas na zasadniczą część obchodów. Nauczyciele zamojskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych odebrali nagrody przyznane przez prezydenta.
Statuetka „Zasłużony dla oświaty Zamościa” trafiła do Kazimierza Tęczaka z Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1.
Ponadto kilkadziesiąt osób odebrało nagrody. oto pełna lista uhonorowanych:
Nauczyciele placówek, dla których miastojest organem prowadzącym
1. Elżbieta Kukułowicz - Przedszkole Miejskie nr 2
2. Wiesława Komodowska - Przedszkole Miejskie nr 4
3. Dorota Szewczyk - Przedszkole Miejskie nr 12
4. Renata Adamska - Przedszkole Miejskie nr 14
5. Alicja Dubel - Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
6. Monika Maluha - II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
7. Janusz Jasek - Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1
8. Maria Sakowicz - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
9. Joanna Głębocka - Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
10. Sylwia Perzyńska - Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
11. Bożena Wieczorek - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich
12. Katarzyna Dziwulska - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich
13. Ewa Martyniuk - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej
14. Lidia Palikot - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej
15. Anna Szykuła - Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
16. Barbara Tęczak - Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
17. Małgorzata Bakuniak - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego
18. Małgorzata Adamowicz – Biernacka - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego
19. Teresa Wszoła - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szymona Szymonowica
20. Magdalena Pyrczuk - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szymona Szymonowica
21. Edyta Tyszko - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
22. Katarzyna Łagoźny - Przedszkole Miejskie nr 12
23. Anna Gwozda - Przedszkole Miejskie nr 10
24. Beata Babiarz - Przedszkole Miejskie nr 5
25.Beata Babicz - Przedszkole Miejskie nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi
26. Marta Głębocka - Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy
27. Łukasz Kołodziejczyk - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
28. Marta Halinowska - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
29. Adam Maślany - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
30. Barbara Okoniewska - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny
31. Alina Mazur - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny
32. Aneta Beata-Słupczyńska - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Józefa Piłsudskiego
33. Marzena Ewa Chwaleba - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Józefa Piłsudskiego
34. Małgorzata Zwarycz - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
35. Sylwia Mielniczuk - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
36. Teresa Budzyńska - Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1
37. Kazimierz Tęczak - Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1
38. Mariusz Farion - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
39. Bożena Stanisława Kukułowicz - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
40. Monika Borowska - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
41. Krystyna Misztal - II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
42. Joanna Kawala - II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
43. Elżbieta Paszko - II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
44. Małgorzata Kasjaniuk - III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
45. Beata Pisarczyk-Zabiciel - III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
46. Dorota Mieczysława Koczułap - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
47. Artur Andrzej Wiater - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
48. Eliza Maria Todorczuk - Bursa Międzyszkolna nr 1
49. Małgorzata Wierzchowska - Bursa Międzyszkolna nr 2
50. Madalena Cieplechowicz- Buczak - Młodzieżowy Dom Kultury im. Karola Makuszyńskiego
51. Joanna Blaszka - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
Nauczyciele ze szkół niepublicznych i artystycznych:
1. Diana Adamska - Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych
2. Aleksandra Batyra - Niepubliczne Przedszkole Radosna Kraina
3. Katarzyna Bortacka - Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za Krokiem"
4. Agnieszka Brylewicz - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Karola Szymanowskiego
5. Bernadetta Czarnecka - Niepubliczne Przedszkole Językowo Integracyjne Qbuś Puchatek
6. Małgorzata Dudek - Zespół Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu
7. Tomasz Goździuk - Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
8. Katarzyna Halej - I Prywatne Technikum Hotelarskie w Zamościu
9. Zbigniew Kordyaczny - Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Smart High
10. Włodzimierz Kuśmierczuk - Zespół Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu
11. Barbara Różańska - Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za Krokiem"
12. Agnieszka Sacha - Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Smart High
13. Elżbieta Sak - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu
14. Natalia Stachurska - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu
15. Natalia Wawryk - Szkoła Języków Obcych Bacalarus
16. Waldemar Wolanin - Katolicka Szkoła Podstawowa im. św Ojca Pio
17. Piotr Wyszyński - Centrum Edukacji Marta Kułaj - Wyszyńska