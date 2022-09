Podpalił punkt szczepień w Zamościu. Minister wyznaczył za niego nagrodę. Wyrok na Huberta C.

Hubert C. został zatrzymany w lutym tego roku, gdy postanowił wrócić do Polski. Wpadł w ręce policji w województwie podkarpackim, niedługo po przekroczeniu granicy. Po przedstawieniu zarzutów przyznał się do winy i wyraził skruchę. Taką samą postawę prezentował na pierwszej rozprawie. Mówił wówczas, że żałuje tego co zrobił. Zapewniał, że gdyby mógł cofnąć czas, zachowałby się inaczej.

Proces nie trwał długo, bo wyrok został wydany w trybie konsensualnym, czyli oskarżony dobrowolnie poddał się karze.

Hubert C. został uznany winnym zarzucanych mu czynów, a uzgodniona przez prokuraturę oraz oskarżonego i jego obrońcę kara to 5 lat więzienia.

– Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od 27 lutego 2022 roku godzina 8.15 do 20 września 2022 roku – precyzuje Konrad Łaszkiewicz, wiceprezes Sądu Rejonowego w Zamościu.

Informuje też, że Huberta C. zwolniono z pokrycia kosztów sądowych na rzecz skarbu państwa, ale zobowiązano do naprawienia szkody poprzez wpłaty m.in. na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu, Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, a także sieci telefonii komórkowych łącznie ponad 370 tys. zł.

Uzasadnienie w tej sprawie nie zostało jeszcze przez sąd wydane. Wnioski o nie złożyli zarówno oskarżony, jak i Prokuratura Okręgowa. Najpewniej jednak do odwołania nie dojdzie. – Ponieważ wyrok został uzgodniony, jest dla nas satysfakcjonujący – mówi Artur Szykuła, rzecznik prasowy PO w Zamościu.