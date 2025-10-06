Zmarł wieloletni proboszcz parafii w Zwierzyńcu. Podano termin pogrzebu

Ksiądz Emil Wojtaś zmarł w wieku 79 lat. Urodził się 12 października 1946 r. w Wierzbie, w parafii Stary Zamość. Święcenia kapłańskie przyjął jako 25-latek, 13 czerwca 1971 r. w katedrze lubelskiej.

Swoją posługę pełnił w kilku parafiach, najpierw jako wikariusz w Wąwolnicy (1971-1979), Baranowie (1979-1982), w zamojskiej parafii św. Michała Archanioła (1982), a następnie Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła (1982-1983), również w Zamościu. Stąd przeniesiono go do Płoskiego, gdzie w 1983 roku został proboszczem.

Po 10-letniej w tej parafii ks. Wojtaś trafił do Zwierzyńca. Był tam proboszczem od 1993 do 2011 roku. Pozostał w tej wspólnocie również wtedy, gdy przeszedł na emeryturę.

Uroczystości żałobne i pogrzebowe zaplanowano na wtorek, 7 października. Przed południem w kościele w Płoskiem zaplanowano moglitwę różańcową (godz. 9.30), a po niej nabożeństwo żałobne (godz. 10).

Msza pogrzebowa zostanie natomiast odprawiona w Zwierzyńcu o godz. 14. Przewodniczyć jej ma biskup Mariusz Leszczyński. Później ciało zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.