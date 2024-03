Globalna awaria serwisów Meta

Według statystyk serwisu Downdetector, który analizuje problemy aplikacji i serwisów internetowych, najwięcej zgłoszeń wystąpiło tuż po godzinie 16. Jak wynika z raportów, problem dotknął nie tylko serwisów społecznościowych kierowanych przez Metę, ale także między innymi część usług Googla.

Użytkownicy nie mogli zalogować się do swoich kont na całym świecie. Uspokajamy, najprawdopodobniej wasze konta nie zostały zhakowane, a dostęp do nich powinien wrócić lada moment. Warto jednak po takich awariach mediów społecznościowych zmienić hasło do swojego konta.