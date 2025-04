Oswoić skoliozę. Lublin gospodarzem ogólnopolskiej konferencji

– Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich, których dotyka problem skoliozy – nie tylko rodziców. To okazja do zdobycia rzetelnej, zweryfikowanej wiedzy bezpośrednio od specjalistów – tłumaczy Renata Polisiekiewicz, prezeska fundacji. – Program obejmuje zarówno wykłady, jak i warsztaty dla dzieci i rodziców. To szczególnie ważne, bo skolioza dotyka coraz większą grupę młodych ludzi, a wiedza na jej temat wciąż jest fragmentaryczna.

W wydarzeniu wezmą udział eksperci z całej Polski – lekarze, fizjoterapeuci i psycholodzy – którzy zaprezentują najnowsze podejścia do diagnostyki i terapii. – Mamy tendencję do myślenia, że wiemy o skoliozie wszystko. Tymczasem, gdy problem dotyka naszego dziecka, pojawia się lawina pytań. Dlatego organizujemy tę konferencję – mówi prof. Michał Natalski, kierownik Kliniki Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Program konferencji obejmuje m.in.:

wykrywanie i diagnozę skoliozy idiopatycznej,

metody leczenia zachowawczego i operacyjnego,

przygotowanie do operacji i jej przebieg,

aspekty genetyczne i żywieniowe,

rolę rehabilitacji i wsparcia psychicznego.

Jednym z nowych elementów tegorocznej edycji są warsztaty „Skoliozovelove” – skierowane do dzieci noszących gorset ortopedyczny oraz ich rodziców. – Gorset to trudna forma terapii – mówi Renata Polisiekiewicz. – Chcemy pokazać, że da się z tym żyć, a nawet czuć się pewnie i dobrze. Warsztaty pomogą dzieciom oswoić gorset, nauczą praktycznych trików modowych i pielęgnacyjnych, a także dadzą przestrzeń do rozmów z rówieśnikami mającymi podobne doświadczenia.

Jak dodaje prof. Natalski, celem jest przede wszystkim wczesna diagnoza i zwiększenie świadomości. – Warto zwracać uwagę na asymetrię sylwetki dziecka. Często problemy są ukryte pod luźnym ubraniem, szczególnie u nastolatków. Obserwacja i szybka reakcja mogą zapobiec konieczności operacji.

Konferencja odbędzie się w dniach 17–18 maja w Lublinie. Rejestracja odbywa się online, za pośrednictwem strony: konferencja.pomocdajemoc.com. Wszystkie szczegóły można znaleźć także na profilu Fundacji Pomoc Daje Moc.

– Chcemy dać ludziom nie tylko wiedzę, ale i poczucie, że nie są sami – podsumowuje prezeska fundacji.