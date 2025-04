Lubelskie świętuje z Funduszami Europejskimi! Poznajcie najciekawsze atrakcje!

Piknik komunikacyjny w Lublinie

Data: 11.05.2025 r.

Godz.: 12.00-16.00

Adres: Plac Zamkowy 2-10, 20-121 Lublin

Na Placu Zamkowym w Lublinie odbędzie się piknik komunikacyjny. Na uczestników czeka szereg atrakcji – od animacji i konkursów, przez prezentacje nowoczesnych i zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej, aż po warsztaty i pokazy. Z bliska będzie można zobaczyć m.in. trolejbusy i autobusy elektryczne oraz poznać nowinki technologiczne w lubelskiej komunikacji. Nie zabraknie też konkursów z nagrodami i pokazów sztuki cyrkowej. To dobry moment, by połączyć zabawę z edukacją i dowiedzieć się, jak zmienia się miejski transport dzięki środkom unijnym.

Szczegóły wydarzenia pod linkiem: Piknik komunikacyjny

Miasteczko Europejskie w Kraśniku

Smaki Europy – kulinarna podróż foodtruckowa

Data: 11.05.2025 r.

Godz. 12.00-19.00

Adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR, ul. Żwirki i Wigury 2, 23-204 Kraśnik

W ramach Dni Funduszy Europejskich w Kraśniku dla uczestników przygotowano strefę food trucków inspirowaną europejskimi smakami. W menu znajdą się zarówno klasyki street foodu – burgery, makarony, pierożki, jak i bardziej zaskakujące propozycje.

Bezpieczniej z Funduszami – symulator dachowania i pokazy służb

Data: 11.05.2025 r.

Godz. 12.00-19.00

Adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR, ul. Żwirki i Wigury 2, 23-204 Kraśnik

Jak zachować się w sytuacji zagrożenia? Jak wygląda dachowanie widziane ze środka auta? W ramach strefy bezpieczeństwa na uczestników wydarzenia czekają symulatory dachowania i zderzeń, które pozwolą z bliska doświadczyć skutków nieodpowiedzialnej jazdy. To nie wszystko – obecność strażaków, ratowników medycznych i policjantów sprawi, że każdy – od najmłodszych aż po seniorów – dowie się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Będzie to szansa, by nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, a także porozmawiać z przedstawicielami służb o ich pracy oraz dostępnym sprzęcie. Edukacja poprzez doświadczenie – to właśnie jeden z kluczowych celów tej części wydarzenia.

Kolorowa strefa gier i zabaw – dla małych i dużych

Data: 11.05.2025 r.

Godz. 12.00-19.00

Adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR, ul. Żwirki i Wigury 2, 23-204 Kraśnik

Dzieciaki będą zachwycone. W specjalnie przygotowanej strefie animacji i gier czekać będą na nie dmuchańce, malowanie buziek, gry terenowe, quizy o Unii Europejskiej i warsztaty kreatywne. Animatorzy zadbają o to, by każdy uczestnik mógł świetnie się bawić, niezależnie od wieku. Nie zabraknie też konkursów z nagrodami, pamiątkowych zdjęć z maskotkami i kolorowych upominków. Strefa zabaw to nie tylko rozrywka – to też miejsce, gdzie w lekki i angażujący sposób najmłodsi uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jak Fundusze Europejskie wpływają na ich codzienne życie – w szkole, na placu zabaw czy w czasie wolnym.

Rodzinny festyn z magią i folklorem na małej scenie

Data: 11.05.2025 r.

Godz. 13.00-18.00

Adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR, ul. Żwirki i Wigury 2, 23-204 Kraśnik

Spektakle iluzjonistyczne, występy lokalnych zespołów ludowych, pokazy tańca i muzyki – wszystko to stworzy atmosferę pełną radości, śmiechu i miejscowego kolorytu. Festyn będzie też idealnym miejscem do spotkania się z beneficjentami funduszy unijnych, którzy opowiedzą o swoich projektach i przemianach, jakie dzięki nim zaszły w regionie. To wydarzenie stworzone z myślą o rodzinach – wielopokoleniowe, barwne, pełne śmiechu i inspirujących rozmów.

Duża scena i wielkie emocje – koncert na zakończenie dnia

Data: 11.05.2025 r.

Godz. 18.00-21.30

Adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR, ul. Żwirki i Wigury 2, 23-204 Kraśnik

Wieczorem zabrzmią dźwięki największych hitów gwiazd polskiej muzyki. Na scenie pojawią się znani artyści i lokalne zespoły, które zapewnią publiczności kilka godzin pełnych emocji, tańca i dobrej energii. Koncert to kulminacyjny moment i okazja do wspólnego świętowania. Atmosfera pikniku, światła sceny i energia widowni sprawią, że na długo zapamiętasz to idealne zakończenie pełnego atrakcji dnia. Gwiazdami wieczoru będą Oskar Cyms i Ray Wilson.

Szczegóły wydarzenia: Miasteczko Europejskie w Kraśniku

Poranek w sercu natury – odkryj Poleski Park Narodowy

Data: 10.05.2025 r.

Godz. start o 6.00

Adres: Poleski Park Narodowy, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin

Dla tych, którzy cenią ciszę, spokój i kontakt z naturą, przygotowano coś wyjątkowego – poranny spacer po Poleskim Parku Narodowym. To kameralna propozycja dla rodzin, miłośników przyrody i wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak unijne środki wspierają ochronę naturalnych ekosystemów. Wędrując po ścieżkach edukacyjnych, można dowiedzieć się więcej o faunie i florze parku, a także wziąć udział w ekologicznych warsztatach. To dobra pora, by złapać oddech i zachwycić się urokami lubelskiej przyrody.

Obowiązuje rezerwacja miejsc. Szczegóły wydarzenia pod linkiem: Poleski Park Narodowy